Финансовая группа «Финам» перевела корпоративные коммуникации в eXpress

Для финансовой группы «Финам», где внутренние коммуникации играют ключевую роль в операционной эффективности, технологичность процессов является приоритетом. Стратегический подход к выбору технологических решений позволили компании еще в 2022 г. превентивно перевести корпоративные коммуникации в защищенный мессенджер eXpress из популярных решений иностранного происхождения. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

Своевременный переход на российскую платформу, который является частью осознанной политики импортозамещения, позволил «Финаму» избежать перебоев в коммуникациях внутри компании в период массового отключения зарубежных ПО.

Задачи, которые стояли перед заказчиком на старте проекта: упорядочить все каналы коммуникации и объединить их в одном безопасном решении; обеспечить защиту конфиденциальных данных, которыми обмениваются внутри организации; гарантировать сотрудникам удобный мобильный доступ и привычный интерфейс.

Для обеспечения повышенных требований защиты информации, которые предъявляются к финансовым организациям, разработчик платформы eXpress гарантировал: трехфакторную аутентификацию (3FA); технологию криптоконтейнера; режим повышенной конфиденциальности в чатах; возможность интеграции с системами DLP и SIEM; антивирусную проверку всех входящих файлов.

В 2022 г. заказчик самостоятельно провел пилотный проект решения на своих серверах (по модели on-premise) и вывел корпоративный мессенджер в промышленную эксплуатацию. За четыре года пользовательская база eXpress в компании «Финам» выросла в два раза и сегодня мессенджером пользуются около 2 тыс. сотрудников в 70+ офисах по всей стране. Помимо этого, благодаря протоколу передачи данных Федерация рабочее общение по безопасному каналу ведется с внешними контактами из компаний-партнеров группы «Финам».

Платформа eXpress полностью заменила в компании все использовавшиеся ранее зарубежные сервисы для корпоративной коммуникации. Теперь в одном приложении сосредоточены все основные каналы связи: корпоративные чаты с обсуждениями и статусами; звонки и конференции с видео, реакциями и записью; чат-боты для автоматизации административных и рутинных процессов.

«eXpress стал важным инструментом в нашей операционной деятельности. Полнофункциональная коммуникация в чатах, на ВКС-встречах и через обмен файлами — все находится под контролем нашего ИБ-направления. Платформа помогает решать ежедневные задачи и гибко адаптируется под наши требования и темпы работы. Мы не только получаем поддержку от вендора, но и развиваем платформу собственными силами, создавая удобные чат-боты для автоматизации внутренних процессов и развивая аналитику. Это делает ее по-настоящему удобным инструментом для сотрудников», — сказал Сергей Загарский, член правления финансовой группы «Финам» и руководитель ИТ-блока.

Таким образом, переход на отечественный корпоративный мессенджер в 2022 г. стал логичным этапом в рамках ИТ-приоритетов компании по импортозамещению и цифровой трансформации корпоративных коммуникаций для глобального повышения эффективности работы.