C3D Converter внедрен в среду технологии PlantLinker

Компания «ПлантЛинкер» лицензировала модуль C3D Converter для разработки САПР сложных технологических установок PlantLinker — отечественного инженерного ПО класса Plant Design. Компонент C3D Converter входит в состав C3D Toolkit — специализированного инструмента разработки программного обеспечения (SDK), отвечающего за построение, редактирование, визуализацию и конвертацию геометрических моделей. Об этом CNews сообщили представители «ПлантЛинкер».

Первая встреча представителей компаний «ПлантЛинкер» и C3D Labs (входит в ГК «Аскон») состоялась в 2024 г. в офисе «Аскон-Уфа». По итогам обсуждения было принято решение о проведении тестирования C3D Converter и сравнении с альтернативными продуктами, представленными на отечественном рынке. В ходе проведения данных этапов C3D Converter зарекомендовал себя как надежный инструмент для решения поставленных задач.

В текущих реалиях большое количество проектных институтов используют в своей работе внешнюю геометрию из сторонних источников, в частности модели оборудования, поставляемые производителями. В подавляющем числе случаев данные модели разрабатываются в машиностроительном ПО. Для создания единой и корректно классифицированной модели необходимо специальное решение. C3D Converter — наиболее универсальный инструмент обмена данными, который возможно настроить под нужды разрабатываемой системы.

Процесс внедрения C3D Converter был реализован в несколько этапов:

– тестирование возможностей компонента. По итогам этапа был сформирован положительный отчет о результатах, была подтверждена возможность реше-ния поставленных задач;

– приобретение базовой лицензии. На текущий момент данная конфигурация является наиболее оптимальной в связи с широким использованием форма-тов SAT, STEP и JT среди пользователей и потенциальных заказчиков компа-нии «ПлантЛинкер»;

– внедрение обертки для C#. Данный этап был необходим для реализации воз-можностей использования устоявшегося инструментария среды разработки PlantLinker;

– внедрение модуля C3D Converter в среду технологии PlantLinker. На данном этапе осуществляется опытная эксплуатация и проектная деятельность.

В ходе тестирования, опытной эксплуатации и внедрения пакета C3D Converter в среду PlantLinker были реализованы возможности преобразования исходных геометрических данных, визуальной идентификации и метаданных, включая атрибутивную информацию, из форматов, предусмотренных базовой лицензией. Это позволило систематизировать и унифицировать работу с внешней геометрией в среде разрабатываемого ПО на этапах моделирования разделов проекта и подготовки каталогов.

Сейчас осуществляется тестирование дополнительных форматов хранения моделей, не входящих в базовую лицензию, в частности процесс конвертации моделей в форматах RVT, NWD, RVM и VUE.

Андрей Сладковский, руководитель разработки «ПлантЛинкер»: «Сотрудничество с C3D Labs — это важный шаг для нашей компании при разработке технологии PlantLinker. В эпоху импортозамещения и перехода на отечественные программные продукты мы видим ключевую задачу не просто в создании альтернативы западным решениям, а в создании универсального и независимого продукта, поддерживающего бесшовную миграцию данных из различных источников. Поэтому выбор C3D Converter в качестве инструмента для конвертации машиностроительных форматов был продиктован не только существующей задачей, но стратегией развития. Математическая надежность C3D Labs позволяет нам решать эту амбициозную задачу. Высокая точность конвертации и гибкость настройки используемого модуля подтвердили, что российская инженерная школа способна создавать решения мирового уровня. Мы рады, что на пути развития PlantLinker мы идем плечом к плечу с технологическим лидером в области геометрического ядра».

Олег Зыков, генеральный директор C3D Labs: «PlantLinker является лидером на российском рынке САПР для промышленного ТИМ. Мы рады принять участие в развитии этого продукта, поскольку видим высокий уровень компетенций команды «ПлантЛинкер», инженерный подход к разработке и большой потенциал для применения системы самими проектировщиками. Интероперабельность становится все более необходимой для современных ТИМ-систем. Построение технологического «моста» между MCAD-системами и решениями класса Plant Design — это следующий этап эволюции проектирования, позволяющий объединить данные различных САПР. C3D Converter выступает связывающим модулем между Planlinker и другими инженерными системами».