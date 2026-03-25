Аналитика МТС: в мобильных сетях России работают 37% смартфонов с поддержкой 5G

МТС проанализировала данные о 5G-смартфонах, зарегистрированных в мобильной сети. По данным аналитиков МТС, сегодня 37% от всех смартфонов в сети МТС обладают функционалом 5G. По мере обновления парка устройств доля 5G смартфонов постоянно растет – в декабре 2025 года она составляла 35%, в декабре 2024 г. – 26%.

В настоящий момент в Москве и Московской области доля зарегистрированных в сети МТС 5G-смартфонов составляет 48%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 45%. В конце 2024 г. доли в этих крупнейших агломерациях России составляли соответственно 36% и 33%.

В числе других регионов с наибольшим проникновением 5G смартфонов в абонентскую базу - Чеченская Республика с долей 50%, Чукотский АО – 49%, Республика Дагестан – 48%, Таймырский АО – 46% и Ямало-Ненецкий АО – 45%.

Наименьшая доля смартфонов с поддержкой 5G в Республике Тыва – 24%, Курганской области и Еврейской АО – по 25%, Республике Хакасия и Костромской области – по 26%.

На сегодня в сети МТС топ-5 брендов 5G-смартфонов представлены Apple (54% от всех 5G-устройств), Samsung (20,1%), Xiaomi (11,3%), Realme (3,3%), Tecno (1,2%). Соотношение брендов и их доли с конца 2024 г. изменились незначительно.

Сейчас из десяти самых распространенных моделей 5G смартфонов в сети МТС на Apple приходится девять моделей. Наиболее популярные модели 5G смартфонов среди всех моделей производителя в сети МТС - Sony Xperia 1 IV (9,8%), Asus ROG Phone 9 (9,7%), Samsung Galaxy A55 5G (8,2%), iPhone 13 (7,1%), OnePlus 10 Pro (6,6%).