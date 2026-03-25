Аналитика МТС: Каждый третий смартфон в Нижегородской области поддерживает 5G

МТС проанализировала данные о 5G-смартфонах, зарегистрированных в мобильной сети. По данным аналитиков компании, сегодня в Нижегородской области 37% от всех смартфонов обладают функционалом 5G*. Этот показатель соответствует среднему уровню по России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В регионе наблюдается устойчивый рост спроса на технологии нового поколения. Динамика показывает последовательное увеличение доли 5G-устройств: в декабре 2024 г. она составляла 25%, через год в декабре 2025 г. выросла до 34%, а к марту 2026 г. достигла 37%. Таким образом, за последние 15 месяцев доля 5G-смартфонов в регионе увеличилась на 12 процентных пунктов, что говорит об активном обновлении парка устройств жителями области.

«Абоненты опережают время: они уже приобретают смартфоны с поддержкой 5G, ожидая запуска сетей. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что проделали значительную работу по модернизации — транспортная инфраструктура обновлена и готова обеспечивать скорости передачи данных более 1 Гбит/с. Ключевое преимущество 5G заключается не только в увеличении скорости, но и в принципиально новом уровне управления качеством связи. Эта технология позволяет гарантировать стабильные параметры соединения: минимальные задержки, высочайшую надежность и приоритетную обработку различных типов данных. Развертывание сети в регионе будет проходить поэтапно», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

На сегодняшний день в сети МТС среди топ-10 брендов смартфонов с поддержкой 5G лидирующие позиции занимают следующие бренды: безусловный лидер — Apple, доля которого составляет 54% от всех 5G-устройств; на втором месте — Samsung с долей 20,1%; замыкает тройку лидеров Xiaomi — 11,3%; далее следуют Realme (3,3%) и Tecno (1,2%); представители Vivo и OnePlus занимают практически равные позиции с долей по 0,8%; Google представлен с долей 0,6%; замыкают список Sony и Asus с минимальной долей по 0,1%.

*Приведена информация по 5G-смартфонам с поддержкой частотных диапазонов n1 и n79, которые запланированы к распределению в России. Данные не означают, что все зарегистрированные в сети компании 5G-смартфоны будут в будущем работать в коммерческих 5G сетях МТС, т.к. активация функционала 5G зависит от производителя.