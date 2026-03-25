28% работодателей опасаются ухода сотрудников из-за уровня заработной платы

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, делится результатами опроса, проведенного HR-платформой Jinn. В его рамках HR-профессионалы и руководители компаний оценили причины текучести кадров и рассказали об актуальных практиках удержания. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Исследование показало, что 28% работодателей опасаются ухода сотрудников из-за уровня зарплаты. При этом 17% работодателей рассматривают повышение выплат и введение премий в качестве основной меры по удержанию сотрудников. Компании делают ставку на увеличение выплат, поскольку считают финансовый аспект главным фактором оттока.

18% компаний называют отсутствие развития на рабочем месте одной из причин текучести кадров – что делает ее второй по значимости после зарплаты. Это глобальный тренд: по данным опроса Indeed, специалисты чаще всего уходят с работы ради новых профессиональных вызовов. В ответ на эту тенденцию работодатели предлагают карьерные треки, индивидуальные планы развития и обучение за счет компании – эти меры удержания называют 12% респондентов.

«Главный тренд в развитии карьерных программ на 2-3 года вперед — переход от шаблонов к персонализации с помощью искусственного интеллекта. Он анализирует данные, находит неочевидные связи. ИИ может учитывать не только цели компании, но и карьерные амбиции, сильные стороны сотрудника и другие факторы. Такие программы находят отклик у людей. Сотрудники чувствуют, что компания видит их потенциал», – сказал Валерий Мешков, генеральный директор и сооснователь HR-платформы Jinn.

Отношения с руководителями занимают третье место в рейтинге причин увольнений сотрудников, по мнению работодателей – об этом говорят 14% респондентов. Умения работать с мотивацией работника, оказывать ему эмоциональную поддержку и вовремя давать обратную связь становятся важными навыками менеджеров.

Удерживать сотрудников помогает прозрачная система оценки и обратной связи – 12% работодателей отмечают важность этих практик. 11% компаний отмечают роль в снижении текучести программ адаптации новых сотрудников. Введение гибридного или удаленного формата все еще играет роль – так считает 8% опрошенных.

«Возможность работать удаленно остается важным критерием для многих соискателей, особенно в IT-среде и в других сферах, где ключевую роль играет интеллектуальный труд и проектная занятость. Но удаленная работа — это уже не просто возможность созвониться из дома: компаниям важно выстроить полноценную цифровую среду, в которой сотрудники могут созваниваться, обмениваться сообщениями, делиться материалами и совместно работать над идеями. Если раньше для этого хватало "лоскутного" набора отдельных сервисов — звонки, мессенджеры, доски, — то сегодня все чаще возникает запрос на более целостные рабочие среды. Перед компаниями, которые выбирают гибридный формат, стоит еще более сложная задача: создать равные условия коллегам в офисе и на удаленке. Технологии, безусловно, в этом помогают, но на первый план выходит грамотный менеджмент. Проведение регулярных командных встреч с включенными камерами, онлайн-тимбилдинги, личная коммуникация с руководителем в мессенджере — все это помогает дистанционному сотруднику не выпадать из общего контекста работы и чувствовать себя частью команды», — сказал руководитель бизнес-юнита «Обучение» «МТС Линк» Евгений Ленский.

Удержание сотрудников как приоритетную инициативу на 2026 г. выбрали 29% опрошенных, тогда как наем персонала – 13%.

В опросе приняли участие 437 представителей HR-сферы и бизнеса, в том числе HR-директора и руководители отделов, HR-менеджеры, HR-бизнес-партнеры, менеджеры по обучению и развитию, рекрутеры, HR-аналитики и генеральные директора. Доли крупного, среднего и малого бизнеса среди компаний-участниц исследования распределены равномерно. Отрасли — ИТ, промышленность и производство, торговля и ретейл, строительство и другие.

