Залог здоровья: «Ростелеком» переведет водителей на дистанционный предрейсовый осмотр

Проверять состояние водителей «Ростелекома» перед рейсом теперь будет сервис дистанционного контроля здоровья, предоставляемый «РТК-МедОператор» (входит в кластер «Ростелеком Здоровье»). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Решение позволяет проводить удаленные предрейсовые и предсменные медицинские осмотры водителей всех категорий с использованием отечественных специализированных программно-аппаратных комплексов. Компания приступила к поэтапному внедрению современного цифрового контроля здоровья, подключая к сервису пункты выпуска транспортных средств в своих филиалах.

Владимир Пасынков, генеральный директор «РТК-Лаборатория Здоровья» (головная компания кластера «Ростелеком Здоровье»): «Цифровизация предрейсовых осмотров — это не просто технологическая инновация, а реальный вклад в безопасность наших сотрудников и всех участников дорожного движения. Дистанционные осмотры также упрощают управление профессиональными рисками, становясь основой современной корпоративной медицины. Богатая цифровая инфраструктура “Ростелекома” позволяет внедрять такие решения быстро и эффективно, обеспечивая точность данных и надежность процессов. Современный цифровой контроль здоровья — яркий пример того, как технологии могут улучшить повседневные бизнес-процессы компании».

Обязательный медосмотр включает измерение давления, пульса, температуры и уровня этанола в выдыхаемом воздухе. Решение о допуске к рейсу врач принимает удаленно. Результаты фиксируются в собственном цифровом сервисе «Ростелекома», с помощью которого можно не только проводить медосмотры, но и анализировать информацию, отслеживать состояние здоровья сотрудников и выявлять группы риска.

Сервис «Ростелекома» позволяет за две минуты проверить состояние водителя перед рейсом или сменой в любом месте, где оборудован телемедицинский пункт. Вся информация об осмотрах автоматически передается в Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ), что обеспечивает контроль целостности данных и соответствие стандартам использования оборудования. Напомним, соответствующее соглашение о проведении проверки состояния здоровья водителей перед началом рейса или смены с помощью сервиса дистанционных медицинских осмотров «Ростелекома» было подписано в 2025 году. Для передачи и хранения персональных медицинских данных сотрудников компания использует собственные высокоскоростные оптические каналы связи и центры обработки данных, распределенные по территории России.

Проведение дистанционных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров с использованием сервиса «РТК-МедОператор» соответствует требованиям постановления Правительства России №866 от 30.05.2023 г.

