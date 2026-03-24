Wildberries запускает продажу физических подарочных сертификатов

RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) запускает в пилотном формате новый вид подарочных сертификатов: теперь клиенты из России могут приобрести не только электронный, но и физический пластиковый сертификат для покупок на маркетплейсе. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Подарочные сертификаты стали одним из самых востребованных клиентских сервисов на Wildberries. Это универсальный подарок, который позволяет получателю самостоятельно выбрать из миллионов товаров — от повседневных покупок до желанных новинок.

На первом этапе пользователям доступны несколько вариантов приобретения пластиковых сертификатов. К примеру, клиенты уже могут получить их в большинстве пунктов выдачи Wildberries в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В рамках текущей акции сами сертификаты предоставляются бесплатно — покупателям остается их самостоятельно пополнить на определенную сумму.

Чтобы воспользоваться сертификатом, получателю необходимо его активировать: нужно стереть защитный слой на пластиковой карте и ввести уникальный код в личном кабинете. После активации средства зачисляются в «WB Кошелек» и сохраняются до полного использования. Использовать сертификат можно для оплаты любых товаров на платформе, за исключением приобретения других подарочных сертификатов.

В дальнейшем компания планирует расширение географии и масштабирование проекта.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Также пользователям доступен заказ физического подарочного сертификата на сайте или в приложении маркетплейса, с доставкой в любой пункт выдачи по всей России.

«Мы последовательно развиваем сервис подарочных сертификатов, ориентируясь на реальные сценарии клиентов. Запуск пластиковых карт — это следующий шаг: теперь сертификат можно не только отправить онлайн за пару кликов, но и вручить лично. Мы сделали процесс оформления и активации максимально простым, чтобы подарок можно было подготовить быстро. Пластиковый формат добавляет к цифровому удобству личный жест — момент вручения, который делает подарок по-настоящему особенным», — отметила руководитель направления программ лояльности RWB Анна Пашкевич.

Другие материалы рубрики

Основа для умных городов, промышленности и госуслуг: в России формируется цифровая телеком‑инфраструктура

Не «Яндексом» и VK едиными. В «белые списки» хотят внести заблокированные общественные туалеты

Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации

В России готовится запрет SMS-кодов и звонков на домашний телефон. Кого коснется

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

В «Яндексе» прокомментировали данные МВД о риске слежки через умные колонки. Приватная информация шифруется

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
