В «Сколково» появятся лаборатории для сложных научных исследований и высокотехнологичных производств

В технопарке Upside Tech, который уже скоро построят на территории Инновационного центра «Сколково», будут представлены уникальные форматы лабораторий для проведения сложных экспериментов и организации наукоемких производств. Это помещения промышленного класса для сложных научных исследований и высокотехнологичных производств с возможностью установки продвинутых систем контроля, проведения особо чистых производственных процессов, а также лаборатории офисного типа. Ввод технопарка в эксплуатацию запланирован в 2027 г. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Технопарк Upside Tech Сколково площадью 55 тыс. кв. м – это полностью оборудованное, специализированное и передовое пространство для высокотехнологичных производств, научных коллективов и стартапов. В проекте представлено несколько форматов лабораторий, где каждый резидент найдет оптимальное решение для своих задач – от фундаментальных исследований до опытного производства.

В их числе – лаборатории PRO, которые представляют собой помещения промышленного класса для сложных научных задач и высокотехнологичных производств. Их конструктивные особенности (высота потолков, нагрузка на перекрытия) подходят для размещения крупногабаритного и шумного оборудования, а также установки многоуровневых технологических систем, кран-балок и другого промышленного и лабораторного оснащения без ограничений. Специализированная инженерия в лабораториях PRO включает усиленные электросети для энергоемкого оборудования, центральное кондиционирование для установки индивидуальных параметров микроклимата в каждом помещении, а также продвинутую систему безопасности для полной защиты дорогостоящего оборудования и коммерческой информации.

Лаборатории Standart в Upside Tech Сколково – это универсальные пространства, сочетающие возможности для исследований и имиджевые офисы. Параметры этих помещений оптимальны для организации большинства исследовательских процессов и размещения стандартного лабораторного и производственного оборудования, включая серверные стойки, испытательные стенды и т. д.

Лабораторные помещения в Upside Tech «Сколково» предусматривают возможность локализации высокотехнологичных контролируемых исследовательских и производственных центров для проведения особо чистых научных и технологических процессов. Передовые инженерные системы обеспечивают полную стерильность помещений и защиту от загрязнений на самом высоком уровне. В частности, в Upside Tech «Сколково» будет установлен класс чистоты ISO 7 с возможностью увеличения одного из блоков до класса ISO 5 путем замены фильтр-модулей, предусмотрен фальшпол для обеспечения нижнего подключения технологического оборудования, предусмотрена первичная подготовка под водоочистку и сбор химических стоков от технического оборудования, предусмотрены емкости под жидкий азот, помещение под размещение технологических газов и резерв для охлаждения технического оборудования.

Во всех лабораториях возможна установка системы «умная лаборатория», которая позволяет объединить и автоматически контролировать все приборы, оборудование и данные, используемые в экспериментах и производстве. Это повышает точность исследований и ускоряет все процессы, а также экономит ресурсы сотрудников.

Помимо специализированных лабораторий для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, на шести этажах здания технопарка запланированы офисные и складские помещения, а также сопутствующая коммерческая инфраструктура. Среди ключевых элементов проекта – бизнес-инкубатор, коворкинги, а также трансформируемые пространства для неформального общения и отдыха резидентов.

«Upside Development уже несколько лет поддерживает стартапы в рамках отраслевой программы Build UP. Сейчас в ходе развития нового проекта — технопарка Upside Tech — девелопер расширяет спектр взаимодействия с инновационными компаниями, создавая передовую инфраструктуру для исследований и разработок на территории Сколково. Технопарк будет не только построен с использованием передовых строительных технологий, апробированных в Build UP, но также представлять уникальную среду для создания инноваций с учетом лучших практик экосистемы Сколково», — сказал Юрий Хаханов, директор по городским и строительным технологиям Фонда «Сколково».

«Upside Tech Сколково – это совершенно новый прогрессивный проект, которого ранее не было и который предоставляет уникальные технические возможности для размещения производства любого уровня сложности. Высокотехнологичным компаниям нужны повышенные электрические мощности, высокие нагрузки на перекрытия, возможность размещения производств, лабораторий и чистых помещений, а также качественная среда для сотрудников. Более того, резиденты нашего технопарка получают еще и множество возможностей для развития своего бизнеса, которые предоставляет инновационный центр Сколково, – сказал Сергей Теплов, исполнительный директор «Upside Девелопмент». – Похожих проектов в Москве нет, а высокотехнологичные компании остро в них нуждаются. Так, в действующих технопарках столицы на сегодня вакансия находится на рекордно низком уровне – 0,2%, что свидетельствует о высоком спросе на качественные технологические площади со стороны предпринимательства».