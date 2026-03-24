Умный чат-бот и ИИ-помощник для операционистов ВТБ получили «Хрустальные гарнитуры»

Чат-бот ВТБ признан лучшим в персонализации — клиенты получили возможность решать вопросы, связанные с кешбэком, проверкой подписок, жалобами на мошенничество и другими востребованными темами. А ИИ-помощник для операционистов получил признание за эффективное применение искусственного интеллекта.

Первое место в номинации «Лучший клиентский опыт персонализированного, проактивного взаимодействия» занял чат-бот ВТБ. В начале каждой сессии бот оценивает финансовый профиль клиента и дает персональные рекомендации — например, напоминает о платежах или предлагает выбрать категории кешбэка. В рамках обновления ВТБ Онлайн в диалоговом интерфейсе появился таймер ожидания оператора и возможность отправлять стикеры. В результате — около 80% обращений клиентов разрешаются автоматически, а 85% пользователей дают высокие оценки работе бота.

Номинацию «Самое эффективное применение технологий искусственного интеллекта» получил ИИ-помощник для операционистов. Раньше сотрудники тратили в 10 раз больше времени на поиск информации в базе знаний и десятках документов. Теперь ИИ-помощник находит точный ответ за считанные секунды. Эти технологии позволяют объединить мощь генеративного ИИ с корпоративной базой знаний, обеспечивая высокую точность, адаптивность и оперативность. Внедрение ИИ-помощника для операционистов изменило клиентский опыт: сотрудники сосредоточились на живом общении и решении сложных вопросов. Удовлетворенность сотрудников инструментом держится на уровне 95%.

CCGuru Awards 2025/2026 («Хрустальная гарнитура 2025/2026») — самая крупная и престижная профессиональная премия в индустрии клиентского опыта в России. Ежегодно она собирает более 400 номинантов, а проекты оценивает жюри из 150 экспертов.

Другие материалы рубрики

Инвестиции в развитие или тарифная стабильность: как операторы связи перестраивают бизнес-модели

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет

В России вслед за суверенным Рунетом создадут суверенный ИИ

Как получать доход от инвестиций в ИТ

Российские ученые получили американский патент на ИИ для исключения галлюцинаций

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
