Ученые НГУ получили патент на модель тепловой сети для ЖКХ

Сотрудники Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета (ЦИИ НГУ) получили свидетельство о государственной регистрации математической модели тепловой сети, предназначенной для анализа и оптимизации работы систем теплоснабжения. Новый инструмент позволит точнее прогнозировать возникновение нештатных ситуаций в работе инфраструктуры, снижать потери энергии и повышать эффективность управления коммунальными системами. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Разработка представляет собой так называемую модельную тепловую сеть — цифровой объект, на котором можно тестировать различные алгоритмы расчета и управления без риска для реальных объектов. Такая модель не привязана к конкретному городу, но воспроизводит ключевые характеристики реальных систем теплоснабжения.

«Это своего рода виртуальный полигон, на котором отрабатываются различные подходы к расчету и анализу тепловых сетей. Он позволяет изучать процессы, которые в реальных условиях сложно или дорого исследовать, а также проводить первоначальные испытания для тех решений, которые создают наши разработчики», — сказал руководитель Красноярского филиала Института теплофизики СО РАН, старший научный сотрудник ЦИИ НГУ Александр Дектерев.

Кроме того, на основе такой модельной сети ученые формируют обширные базы данных, отражающие поведение системы при различных сценариях — от изменения погодных условий или нагрузки на сети до различных аварийных ситуаций. Потом эти данные используются для обучения нейросетей, которые в дальнейшем смогут быстро прогнозировать состояние теплосети и предлагать оптимальные решения для операторов.

«Как известно, перед тем, как использовать нейронную сеть на реальных объектах коммунальной инфраструктуры, где с ее помощью можно оперативно оценивать, как меняется ситуация в системе и каковы последствия таких изменений для поставщика и для потребителя тепла, ее надо обучить. И наша модельная сеть хорошо подходит для решения этой задачи, поскольку располагает достаточными базами данных как о штатном режиме работы, так и внештатных сценариях», — отметил Дектерев.

Центр искусственного интеллекта НГУ совместно с ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» реализует проект по цифровизации системы теплоснабжения в Советском районе г. Новосибирска. В его рамках создается цифровая модель уже конкретного участка сети, которая позволит в режиме реального времени отслеживать параметры работы, выявлять утечки и прогнозировать возможные аварии.

Подобные решения особенно востребованы в сфере ЖКХ, где высокая изношенность инфраструктуры сочетается с необходимостью бесперебойного снабжения потребителей. Использование цифровых моделей и алгоритмов искусственного интеллекта позволяет не только быстрее реагировать на нештатные ситуации, но и заранее предотвращать их, снижая затраты на ремонт и эксплуатацию.

Полученный патент закрепляет важный этап работы ЦИИ НГУ в этой области – создание универсальной модели, на которой можно отрабатывать методы анализа и управления коммунальной инфраструктурой. Следующим шагом станет развитие цифровых двойников уже для конкретных тепловых сетей с учетом их индивидуальных особенностей.

По словам разработчиков, в 2026 г., помимо совместного проекта с ФГУП «УЭВ» должен стартовать аналогичный – с участием мэрии Новосибирска, а в перспективе технология может быть масштабирована на другие города. Это позволит повысить надежность теплоснабжения, сократить потери энергии и сделать управление городской инфраструктурой более эффективным.