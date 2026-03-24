Trouver представил в России пылесос без «мертвой зоны» вдоль стен

Бренд Trouver объявил о запуске в России беспроводного вертикального пылесоса G70 Detect, ключевой особенностью которого стала технология уборки вплотную к стенам True 0-Gap™ — без привычной «грязной полосы» вдоль плинтусов. Новинка, оснащенная выдвижной щеткой для очистки кромок и интеллектуальной системой обнаружения пыли, уже поступила в продажу. Об этом CNews сообщили представители Trouver.

Одна из главных проблем вертикальных пылесосов — «грязная полоса» вдоль стен. G70 Detect решает ее за счет технологии True 0-Gap™, которая обеспечивает уборку с нулевым зазором вдоль стен. При приближении к плинтусу, мягкая роликовая щетка автоматически выдвигается вперед, плотно прижимаясь к полу и заполняя пространство между основной щеткой и стеной. Это гарантирует полное покрытие поверхности и устраняет проблему грязной полосы вдоль стен, с которой сталкиваются владельцы обычных пылесосов.

Помимо инновационной системы уборки вдоль стен, пылесос использует двойную щетку OptiInsight™, которая предотвращает спутывание волос, но при этом с легкостью захватывает крупный мусор.

Пылесос способен сам определять уровень загрязнения: инфракрасный сенсор «видит» даже ту пыль, которую не замечает человеческий глаз и автоматически усиливает всасывание на сложных участках, а на чистых поверхностях снижает мощность, экономя заряд батареи. Сила всасывания при этом достигает 33 900 Па — этого достаточно, чтобы собрать крупный мусор, шерсть и мелкую пыль с любого покрытия.

Основная насадка адаптируется под любое покрытие — от ламината до ковра. Встроенная подсветка освещает всю ширину уборки, выявляя незаметную пыль в темных углах и под мебелью. Специальные разделители на щетке предотвращают наматывание волос, что избавляет от необходимости часто очищать валик вручную.

Пылесос обладает высокой автономностью — 90 мин непрерывной уборки с насадкой для комбинированной очистки или до 50 ми с основной многоповерхностной щеткой.

К тому же, длительная уборка не станет затруднительным процессом, благодаря высокому уровню эргономики устройства. 6-секционная телескопическая трубка регулируется одной кнопкой в диапазоне от 98 см до 120 см, что позволяет комфортно убирать людям разного роста, легко добираться до труднодоступных мест под низкой мебелью и очищать высокие углы и потолочные поверхности. А вес корпуса составляет всего 1,95 кг и обеспечивает легкое управление одной рукой, в то время как OLED-дисплей наглядно показывает уровень заряда и выбранный режим работы.

Контейнер объемом 0,5 л оснащен системой очистки с двойными кольцами: движение вверх очищает фильтр от мелкой пыли; движение вниз удаляет мусор со стенок контейнера и уплотняет его. Это снижает контакт с загрязнениями и позволяет реже очищать пылесборник. Дополняет систему пятиступенчатая фильтрация, задерживающая до 99,99% частиц.

Trouver G70 Detect уже доступен в России по цене от 32,99 тыс. руб. в «Яндекс Маркет».

