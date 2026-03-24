Tenet внедряет сервис видеофиксации сервисного обслуживания автомобилей в дилерской сети

В официальных дилерских центрах Tenet для владельцев автомобилей бренда стал доступен сервис видеоотчетов о диагностике и техническом обслуживании автомобиля. Во время проведения работ специалисты сервиса записывают короткое видео и отправляют его владельцу. Об этом CNews сообщили представители Tenet.

С помощью видеоотчета механик или мастер-консультант сервиса фиксирует ключевые этапы диагностики или технических работ. Видео формируется непосредственно в процессе обслуживания и отправляется клиенту. В видеообращении специалист может показать конкретные узлы автомобиля, дать профессиональные рекомендации по обслуживанию, а также продемонстрировать результат выполненных работ. Такой формат создает условия для понятной и прозрачной коммуникации между сервисным центром и владельцем автомобиля, а также позволяет владельцу принять решение о необходимости дополнительного обслуживания автомобиля, даже если он не присутствует в сервисном центре во время выполнения работ.

«Сегодня сервис видеофиксации уже функционирует более чем в 100 дилерских центрах Tenet. До конца 2026 г. к работе в системе должны подключиться практически все дилерские центры нашего бренда, что позволит нам вывести стандарты клиентского сервиса на качественно новый уровень. Мы стремимся к тому, чтобы каждый владелец Tenet четко понимал, какие работы были выполнены на его автомобиле, а также какие рекомендации даны специалистами сервиса», — сказал Илья Перминов, операционный директор бренда Tenet.