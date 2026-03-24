«Т-Технологии» открыла новый офис ИТ-хаба в Краснодаре

Группа «Т-Технологии», материнская компания «Т-Банка», сообщила об открытии нового хаба в Краснодаре. Офис площадью около 2000 м2 расположен в бизнес-центре КНГК и стал одним из крупнейших ИТ-хабов на юге России.

ИТ-хабы — это региональная сеть из более чем 25 офисов «Т-Технологий» в России и Белоруссии, где работают ИТ-специалисты компании. Краснодарский хаб действует с 2021 г. Сегодня здесь работают более 150 сотрудников, а пространство спроектировано с учетом дальнейшего роста команды.

В хабе работают команды «Т-Бизнеса», «Шопинга» и «Рекламы», а также других продуктовых направлений компании. Сотрудники участвуют в разработке сервисов ежедневного банкинга, эквайринговых и облачных решений, а также расчетных продуктов. Среди наиболее представленных профессий — специалисты по Data, JavaScript и Java.

ИТ-хаб спроектирован с учетом различных форматов работы. Рабочие места оснащены столами с регулируемой высотой, предусмотрены зоны для командной работы и зум-кабины для онлайн-встреч. Переговорные комнаты названы в честь знаковых мест Краснодара — «Солнечный остров», «Аврора» и «Мост поцелуев». Еще одна особенность хаба — стены со специальным покрытием, на которых можно писать, как на магнитных досках.

При проектировании пространства учтены климатические особенности региона: в хабе оборудованы душевые, а кухня оснащена ледогенератором. Для отдыха предусмотрены зоны с массажными креслами, креслами-качелями и PlayStation, а также игровая комната с настольным теннисом и кикером.

В офисе есть митап-зона вместимостью до 70 человек, где проходят внутренние встречи команд, мероприятия профессиональных сообществ и образовательные программы для студентов и школьников. Например, 27 марта в ИТ-хабе пройдет день открытых дверей: в программе — экскурсия по офису и выступления ИТ-специалистов. За 2025 г. региональная команда провела более 10 мероприятий для внешнего ИТ-сообщества.

Алексей Исаков, генеральный директор региональной сети ИТ-хабов группы «Т-Технологии», сказал: «Краснодар — один из ключевых технологических центров юга России. Мы уже сотрудничаем с Кубанским государственным университетом и Кубанским государственным технологическим университетом. Новый ИТ-хаб станет площадкой для развития ИТ-сообщества в регионе и расширения образовательных форматов. Мы планируем запускать проектные практикумы для студентов с работой над реальными задачами компании, проводить лекции совместно с преподавателями ведущих вузов, а также реализовывать проекты, такие как „Код спорта“ и математический диктант».