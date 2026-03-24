Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Свыше половины опрошенных москвичей негативно относятся к применению искусственного интеллекта другими людьми

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» опросил 3500 жителей России из городов-миллионников, на тему использования нейросетей и отношения к применению нейросетей другими людьми. По данным «Выберу.ру» выяснилось, что 58% опрошенных россиян регулярно пользуются нейросетями. При этом еще 23% применяют помощь искусственного интеллекта время от времени, а еще 12% редко. Остальные 7% утверждают, что никогда не пользовались нейросетями. Об этом CNews сообщили представители «Выберу.ру».

Цели применения нейросетей разнятся. Так 57% россиян, использующих искусственный интеллект, в основном применяют его в работе, 26% используют для решения различных бытовых задач, а 17% исключительно в развлекательных целях.

Если посмотреть на региональный срез, можно увидеть, что большая часть опрошенных респондентов, активно применяющих искусственный интеллект в работе проживает в Москве (81%), Санкт-Петербурге (67%) и Казани (62%). При этом для личных бытовых целей нейросетями пользуются жители Омска (66%), Перми (64%) и Воронежа (51%). А для развлечения к искусственному интеллекту обращаются больше всего жители Уфы (77%), Челябинска (68%) и Красноярска (56%).

Также респондентов спросили как они относятся к применению искусственного интеллекта окружающими. Выяснилось, что, несмотря на то, что более половины респондентов часто пользуются помощью нейросетей, сами они чаще воспринимают признаки применения нейросетевых помощников негативно. Так 69% регулярно использующих искусственный интеллект россиян сообщили, что сразу видят признаки его применения и испытывают неприятие, при их обнаружении. Больше всего неприязнь к применению нейросетей другими испытывают жители Москвы. В этой группе респондентов неприятие было отмечено у 59% опрашиваемых. Почти столь же негативно настроены жители Санкт-Петербурга (43%), Нижнего Новгорода (39%) и Казани (38%). А наименьшая доля негативного отношения отмечается у жителей из Краснодара (16%), Ростова-на-Дону (13%) и Волгограда (7%).

<p>Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов</p>
Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов Цифровизация

Респонденты также ответили в каких случаях их больше всего раздражает применение искусственного интеллекта. Выяснилось, что больше всего людям не нравится, когда другие используют нейросети при написании текстового контента, в том числе постов в соцсетях (39%). Также в анти-топе оказалось применение искусственного интеллекта при в постановке диагноза врачом (29%). Кроме того, респонденты считают неуместными ИИ-репетиторов (12%), не любят творчество с применением ИИ (11%) и не принимают всевозможных ИИ-помощников на сайтах компаний (9%).

«Использование нейросетей уже давно вошло в привычный обиход жизни россиян. Одни решают с их помощью рабочие задачи, другие рассчитывают диету и план отпуска, третьи генерируют с их помощью забавные картинки и другой контент. Крупные компании стремятся также их применять, чтобы предоставить клиенту современный сервис и мы здесь не исключение. Однако, как мы видим из опроса, чем чаще люди применяют интеллектуальных помощников на практике, тем выше доля неприятия их в применения другими. В России на переутомление от искусственного интеллекта уже отреагировало Минцифры — разрабатывается законопроект, который позволит россиянам отказываться от услуг с применением нейросетей. Полагаем, что на этом история нейросетей не закончится, но определенно нас ждет переосмысление роли этой технологии», — сказала Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/