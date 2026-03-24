Свыше половины опрошенных москвичей негативно относятся к применению искусственного интеллекта другими людьми

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» опросил 3500 жителей России из городов-миллионников, на тему использования нейросетей и отношения к применению нейросетей другими людьми. По данным «Выберу.ру» выяснилось, что 58% опрошенных россиян регулярно пользуются нейросетями. При этом еще 23% применяют помощь искусственного интеллекта время от времени, а еще 12% редко. Остальные 7% утверждают, что никогда не пользовались нейросетями. Об этом CNews сообщили представители «Выберу.ру».

Цели применения нейросетей разнятся. Так 57% россиян, использующих искусственный интеллект, в основном применяют его в работе, 26% используют для решения различных бытовых задач, а 17% исключительно в развлекательных целях.

Если посмотреть на региональный срез, можно увидеть, что большая часть опрошенных респондентов, активно применяющих искусственный интеллект в работе проживает в Москве (81%), Санкт-Петербурге (67%) и Казани (62%). При этом для личных бытовых целей нейросетями пользуются жители Омска (66%), Перми (64%) и Воронежа (51%). А для развлечения к искусственному интеллекту обращаются больше всего жители Уфы (77%), Челябинска (68%) и Красноярска (56%).

Также респондентов спросили как они относятся к применению искусственного интеллекта окружающими. Выяснилось, что, несмотря на то, что более половины респондентов часто пользуются помощью нейросетей, сами они чаще воспринимают признаки применения нейросетевых помощников негативно. Так 69% регулярно использующих искусственный интеллект россиян сообщили, что сразу видят признаки его применения и испытывают неприятие, при их обнаружении. Больше всего неприязнь к применению нейросетей другими испытывают жители Москвы. В этой группе респондентов неприятие было отмечено у 59% опрашиваемых. Почти столь же негативно настроены жители Санкт-Петербурга (43%), Нижнего Новгорода (39%) и Казани (38%). А наименьшая доля негативного отношения отмечается у жителей из Краснодара (16%), Ростова-на-Дону (13%) и Волгограда (7%).

Респонденты также ответили в каких случаях их больше всего раздражает применение искусственного интеллекта. Выяснилось, что больше всего людям не нравится, когда другие используют нейросети при написании текстового контента, в том числе постов в соцсетях (39%). Также в анти-топе оказалось применение искусственного интеллекта при в постановке диагноза врачом (29%). Кроме того, респонденты считают неуместными ИИ-репетиторов (12%), не любят творчество с применением ИИ (11%) и не принимают всевозможных ИИ-помощников на сайтах компаний (9%).

«Использование нейросетей уже давно вошло в привычный обиход жизни россиян. Одни решают с их помощью рабочие задачи, другие рассчитывают диету и план отпуска, третьи генерируют с их помощью забавные картинки и другой контент. Крупные компании стремятся также их применять, чтобы предоставить клиенту современный сервис и мы здесь не исключение. Однако, как мы видим из опроса, чем чаще люди применяют интеллектуальных помощников на практике, тем выше доля неприятия их в применения другими. В России на переутомление от искусственного интеллекта уже отреагировало Минцифры — разрабатывается законопроект, который позволит россиянам отказываться от услуг с применением нейросетей. Полагаем, что на этом история нейросетей не закончится, но определенно нас ждет переосмысление роли этой технологии», — сказала Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру».