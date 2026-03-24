Свыше 1 млн человек оформили подписку на Rutube

База платящих пользователей Rutube превысила 1 млн человек. Об этом CNews сообщил представитель платформы.

В рамках подписки пользователи получают доступ к расширенным возможностям Rutube, например, к просмотру контента без рекламы, а также к профессиональному контенту Premier и Start.

«Новая подписочная модель Rutube была запущена всего полгода назад, и ее уже оформили более миллиона пользователей. Это показывает, что аудитории важен удобный доступ к разноформатному контенту. Мы рассматриваем подписку как открытую модель и видим потенциал ее развития за счет партнерств с другими видеосервисами и онлайн-кинотеатрами. Наша стратегия предполагает расширение линейки подписок и совместные решения, которые позволяют усиливать ценность продукта для пользователей. Мы планируем развивать это направление и к концу года увеличить количество платящих подписчиков более чем в два раза», — сказала генеральный директор онлайн-кинотеатра Premier, директор по развитию бизнеса Rutube Виктория Михно.

Подписки на Rutube позволяют смотреть видео без рекламы, в том числе в фоновом режиме, а также получать доступ к библиотекам контента партнерских видеосервисов — полной коллекции сериалов, фильмов и шоу на Premier, а также ТВ-каналам. Оформить подписку можно как на Rutube, так и на Premier, при этом пользователь получает единый доступ ко всем возможностям на обеих платформах.