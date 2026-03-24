Рождение каждого третьего ребёнка регистрируют на «Госуслугах»

Минцифры сообщило о том, что в 2025 г. на «Госуслугах» было зарегистрировано рождение 434 тыс. детей — это почти каждый третий новорождённый в стране. Всего на «Госуслугах» зарегистрировано рождение более 1,1 млн детей.

Кого регистрировали: 51% — мальчиков; 49% — девочек.

Как работает сервис:

В роддоме попросите оформить электронное медицинское свидетельство, на его основании регистрируют рождение в загсе. Его могут выдать как на маму, так и на папу — как удобно родителям. Документ придёт в личный кабинет.

Подайте заявление на регистрацию рождения. Второй родитель должен его согласовать.

Дождитесь регистрации рождения. Процесс занимает в среднем 2 дня.

Заберите бумажное свидетельство о рождении в удобном отделе ЗАГС.

В каких регионах чаще всего регистрируют рождение онлайн: Чувашия; Башкортостан; Краснодарский край; Ульяновская, Костромская, Новосибирская области; Сахалинская область.

Что доступно сразу после электронной регистрации рождения: СНИЛС; маткапитал; запись в детский сад;

После получения бумажного свидетельства о рождении ребёнок проактивно получит ИНН. Также на «Госуслугах» можно зарегистрировать ребёнка по месту жительства и получить полис ОМС.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/