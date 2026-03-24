«Ростелеком» начал подключать цифровые услуги в домах жителей Ярцево и Кривляка

«Ростелеком» начал подключение домашних цифровых сервисов в поселках Ярцево и Кривляке, расположенных на севере Красноярского края. Благодаря волоконно-оптической линии, построенной провайдером в 2025 г., местные жители впервые получили доступ к высокоскоростному интернету, интерактивному телевидению Wink и облачному видеонаблюдению. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Населенные пункты расположены на берегу реки Енисей, примерно в 600 км от Красноярска. Здесь насчитывается около 700 частных подворий и более двух тысяч жителей.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Раньше в Ярцево и Кривляке доступ к интернету был возможен только через спутниковый канал — такая технология оптимальна, когда нет проводной альтернативы. Сейчас благодаря оптической магистрали открылись масштабные перспективы по цифровизации. Мы уже перевели со спутника на оптику социально значимые объекты — школы, сельсоветы, противопожарные службы. Теперь подключаем частные дома».

Ярцево было образовано четыре века назад. Благодаря удобному географическому расположению, здесь активно развивалось судостроение — в XVIII веке в поселке создавали «рекоходные» суда. Позже Ярцево вошло в международный туристический маршрут, а в военные годы здесь открылся государственный рыбзавод, где местные жители заготавливали рыбу для фронта.

Соседний Кривляк значительно моложе Ярцево. Поселок был основан в 1929 г. как лесозаготовительный пункт. Это небольшое таежное поселение прославил журналист и писатель Михаил Перевозчиков, который в 1991 г. стал лауреатом премии ЮНЕСКО за сценарий фильма о коренных народах Сибири «Оторванные ветром от костра».

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир цифровизация

Сегодня жители Ярцево и Кривляка, как и жители мегаполисов, могут пользоваться современными цифровыми услугами. Высокоскоростной интернет на скорости до 1 Гбит/с позволяет не только просматривать и скачивать контент, но и организовывать дистанционную работу или обучение. Интерактивное телевидение Wink дает возможность смотреть фильмы, сериалы и музыкальные концерты в высоком качестве. А облачное видеонаблюдение удобно для круглосуточной защиты дома и дворовой территории.

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края: «Цифровое преобразование северных территорий региона существенно повышает уровень жизни сельчан. Волоконно-оптическая связь упрощает рабочие процессы, обеспечивает получение медицинских и государственных услуг в электронном виде. Эти меры реализуются министерством и федеральным провайдером в рамках национального проекта «Экономика данных» и региональной госпрограммы».

