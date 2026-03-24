Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Onlinetours запускает сервис «Адвентура» — B2B‑онлайн‑платформу для турагентов

Onlinetours объявила о запуске «Адвентуры» — B2B‑онлайн‑платформы для профессиональных тревел-экспертов и новичков в этом бизнесе, которая позволяет подбирать туры, работать с клиентами онлайн и получать поддержку Onlinetours.

Платформа строится на инфраструктуре Onlinetours и использует её систему бронирований и ресурсы компании, чтобы дать тревел-экспертам удобный и безопасный способ работать самостоятельно.

Созданная на базе Onlinetours, Адвентура предлагает рынку альтернативную модель работы в туристической рознице: высокий уровень вознаграждения, технологическую платформу бронирования и централизованное постпродажное сопровождение. Платформа предлагает до 85% от дохода с каждой сделки и инструменты для поиска туров и отелей.

Эксперт выстраивает отношения с клиентами и управляет своими продажами, а после бронирования сопровождение берёт на себя сервисная команда Onlinetours. Это позволяет сосредоточиться на развитии клиентской базы и увеличении дохода, не отвлекаясь на операционные процессы.

Платформа не позиционируется как CRM или просто центр бронирования: её задача — предоставить полноценное рабочее пространство, где тревел‑эксперт может: быстро и эффективно подбирать туры и отели за счёт собственного поисковика, интегрированного с агрегатором Onlinetours; формировать интерактивные коммерческие предложения с личными комментариями и отправлять их клиентам напрямую; получать персональное сопровождение и доступ к обучающим марафонам и вебинарам, доступ в комьюнити профессионалов турбизнеса; передавать обслуживание клиентов после бронирования специалистам Onlinetours, что снижает операционную нагрузку.

«Адвентура» позволяет турагентам сосредоточиться на работе с клиентами и подборе туров, а не на рутине. Мы создали платформу, где можно работать онлайн, получать доход с каждой сделки и пользоваться поддержкой специалистов компании», — сказала Екатерина Бежанова, директор «Адвентуры».

«Адвентура» рассчитана на две основные категорий пользователей: опытные: действующие турагенты, которые хотят больше зарабатывать и меньше заниматься рутиной, а также специалисты с собственной клиентской базой, которые хотят монетизировать доверие клиентов; новички: люди, которые хотят сменить профессию и мамы в декрете, которым важен гибкий график.

Туристическая индустрия в последние годы переживает цифровую трансформацию: клиенты больше не требуют офлайн‑офисов или посредников, а профессионалы рынка ищут условия, при которых они сами контролируют свои доходы и карьерный путь. По оценкам отраслевых экспертов, модели с гибкими условиями и высоким уровнем автоматизации становятся ключевыми трендами 2025–2026 гг. Запуск «Адвентуры» отражает эти изменения — сервис сочетает в себе технологии, обучение, маркетинговую поддержку и коммерческие условия, ориентированные на долгосрочный успех тревел-эксперта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

