Nerpa представила новую сетевую архитектуру для дата-центров с пропускной способностью до 400 Гбит/с

Российский ИТ-бренд Nerpa объявил о расширении линейки сетевого оборудования и выводе на рынок «IP-фабрики» — современной архитектуры для построения высокопроизводительных сетей в центрах обработки данных и облачных инфраструктурах.

Решение построено на архитектуре Clos и имеет уровни Spine и Leaf. В отличие от традиционной трёхуровневой схемы «ядро — агрегация — доступ», такая модель обеспечивает равномерное распределение нагрузки и устойчивую работу сети даже при росте трафика и масштабировании инфраструктуры.

«IP-фабрика» объединяет сетевые устройства, серверы и системы хранения данных дата-центра в единую производительную сеть. Она упрощает управление адресацией, позволяет гибко сегментировать трафик через экономию IP-адресов и ускоряет развёртывание виртуальных сервисов.

Решение поддерживает ключевые для современных ЦОДов протоколы VXLAN, EVPN и MLAG, которые обеспечивают отказоустойчивость и гибкость сетевой архитектуры, а также резервирование блоков питания и вентиляторных модулей. В основе «IP-фабрики» — три коммутатора Nerpa с портами uplink до 400 Гбит/с: HC DC (98), HC DC (685) и HC DC (557). Две первые модели спроектированы для работы в ЦОДах и облачных инфраструктурах.

Коммутатор нового поколения Nerpa HC DC (557) выполняет роль управляющего элемента фабрики. Он разработан на базе ASIC-архитектуры, поддерживает двухстековое управление, статическую маршрутизацию и расширенные функции безопасности.

IP-фабрика совместима с серверами Nerpa, оснащёнными сетевыми картами Ethernet (NIC), что позволяет построить устойчивую ИТ-инфраструктуру на основе продуктов одного производителя. Решение ориентировано на операторов связи, облачных провайдеров, владельцев корпоративных ЦОДов и интеграторов, реализующих проекты по строительству дата-центров.

«Объёмы трафика растут быстрее, чем инфраструктура успевает обновляться. Классические архитектуры уже не всегда справляются с нагрузкой. «IP-фабрика» позволяет перейти к более гибкой и масштабируемой модели сети, которая готова к дальнейшему росту данных», — сказал Олег Авилов, руководитель отдела продаж ИТ-бренда Nerpa.

На «IP-фабрику» Nerpa предоставляется гарантия сроком 1 год с возможностью расширения до 3 лет. Продвижением решения занимается официальный дистрибьютор бренда — компания OCS.