Минстрой России предложил регионам цифровизировать процесс сбора и обработки заявлений граждан пострадавших при ЧС. Об этом CNews сообщили представители Минстроя.

Подготовку к пожароопасному сезону и паводкоопасному периоду 2026 г. обсудили на заседании Правкомиссии под председательством главы МЧС России Александра Куренкова с участием Первого замминистра строительства и ЖКХ России Александра Ломакина.

Минстроем России проводится работа по предоставлению из федерального бюджета средств регионам на представление мер социальной поддержки гражданам, жилье которых повреждено или утрачено при федеральных, межрегиональных и региональных чрезвычайных ситуациях.

«Данная работа зачастую имеет затяжной характер, так как заявления от граждан собираются муниципалитетами, а общие перечни жилья и списки граждан проходят согласование в территориальных органах Росреестра и МЧС в ручном режиме. Отсюда возникает основной вопрос в организации господдержки по линии Минстроя России для пострадавших от ЧС граждан, чье жилье повреждено или утрачено. Основная идея заключается в сокращении процедур и длительных сроках согласования выплат», — сказал Первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин.

В связи с этим, для повышения эффективности деятельности Минстроем направлено предложение в Правительство России о переводе регионами процесса сбора и обработки заявлений пострадавших при ЧС граждан на портал «Госуслуги». Данная инициатива поддержана МЧС России.

В настоящее время, по поручению Аппарата Правительства России данная инициатива отрабатывается Минстроем совместно с Аналитическим центром при Правительстве России, МЧС, Минэкономразвития и Минцифры.

После урегулирования всех юридических процедур в данном вопросе, подготовки и наладки цифрового регламента, организации технической поддержки и проведения проверочного тестирования, предлагается Приморскому краю, Оренбургской и Тюменской областям с I квартала 2027 г. начать переводить процесс приема заявлений от граждан на «Госуслуги».