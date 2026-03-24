«МегаФон» запустил новую инфраструктуру связи в 2 населённых пунктах Новгородчины

«МегаФон» при поддержке регионального правительства запустил новую инфраструктуру связи в двух населённых пунктах Новгородчины. Благодаря установке телеком-оборудования жители Богданова и Видогощи Новгородского района теперь могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с.

Новая инфраструктура связи работает сразу в нескольких частотных диапазонах, чтобы обеспечить широкую зону покрытия и высокоскоростную передачу данных. Теперь быстрый и стабильный 4G поможет сельчанам и с видеозвонками, и с оплатой по карте, и с поиском рецептов для ужина, и с учебой, а «Госуслуги» загрузит за 15‑20 секунд.

«Развитие мобильного интернета в сельской местности — это ключевое направление цифровизации региона. Инвестиции в телеком инфраструктуру этих территорий укрепляют экономику и социальное развитие области, открывая новые возможности для работы, учебы и бизнеса», — сказал Антон Лебедев, заместитель губернатора Новгородской области.

«Запуск базовых станций в этих населённых пунктах стал логичным продолжением масштабной программы развития сети в регионе. В прошлом году в Новгородской области наши инженеры построили и модернизировали более 30 объектов связи. Такой системный подход позволяет устранить цифровое неравенство между городом и селом, делая качественную связь доступной для каждого жителя области», — отметила Екатерина Орлова, директор «МегаФона» в Новгородской области.

Местным жителям Богданова и Видогощи сейчас доступна скорость загрузки до 40 Мбит/с, что оптимально не только для популярных смартфонов, но и для умных устройств. Потребление трафика умными устройствами в малых населенных пунктах Новгородского региона растёт: за год объём данных увеличился на 43%. Значимый вклад в эту динамику вносят системы умного дома: камеры наблюдения, отопительные приборы, охранные комплексы, автоматика для ворот и прочее интеллектуальное оборудование. Стабильный сигнал — ключевое условие для работы цифровых систем. В местах, где отсутствует проводной интернет, его заменяет мобильная связь.

