Малый бизнес получит ускоренный доступ к 100-миллионной аудитории «СберСпасибо»

Программа лояльности «СберСпасибо» расширила возможности для представителей малого бизнеса. Теперь компании с ежемесячным оборотом от 10 млн руб. могут стать партнерами программы лояльности для привлечения новых клиентов и увеличения выручки за счет возможности списания бонусов и настройки продвижения с повышенным кешбэком. Полноценное подключение занимает не более 14 дней. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«СберСпасибо» предлагает предпринимателям готовое решение, которое позволяет интегрироваться в программу лояльности, насчитывающую более 100 миллионов клиентов по всей России. Главным техническим условием для участия является наличие у бизнеса терминалов «Эвотор» на эквайринге Сбербанка.

Процесс интеграции максимально автоматизирован и не требует сложных настроек. Предприниматели самостоятельно определяют размер кешбэка, который получат клиенты при оплате картой Сбербанка, — он может составлять от 1% до 10%. Помимо начислений покупателям будет доступно списание бонусами «Спасибо» до 99% от суммы покупки. Система автоматически рассчитает прогнозируемый экономический эффект от подключения на основе введенных данных.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

От заполнения заявки до полноценного подключения проходит не более 14 дней. После этого карточка компании с информацией о начислении и списании бонусов появится в приложении Сбербанк Онлайн. Она будет автоматически отображаться клиентам, проживающим в регионе присутствия бизнеса.

Для управления программой партнерам доступен личный кабинет, где можно не только запустить акцию, но и получить отчеты за прошлые периоды. В будущем добавится аналитика, а также новые механики, направленные, на привлечение новых клиентов и рост среднего чека.

