Исследование «Кайтен» и «Карьерный Цех»: почти половина ИТ-специалистов говорит о росте неопределенности на рынке труда

35% ИТ-специалистов ощущают неопределенность на рынке труда. Одновременно участники отрасли ожидают масштабных изменений в профессии и связывают их прежде всего с развитием искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Кайтен».

Согласно результатам исследования системы управления рабочими процессами «Кайтен» и образовательной платформы «Карьерный Цех», 46% ИТ-специалистов отмечают, что на рынке труда стало больше рисков — например, из-за возможных сокращений или заморозки найма. Еще 35% замечают общую неопределенность. Только 14% считают ситуацию спокойной, а 4% ощущают стабильность и рост возможностей.

«Тревожность на рынке труда — это во многом реакция на быстрые технологические изменения. Когда появляется новая технология, всегда возникает период, во время которого специалисты пытаются понять, как она повлияет на их карьеру», — Глеб Кудрявцев, основатель «Карьерного Цеха».

На фоне этих изменений специалисты по-разному оценивают свою способность адаптироваться к новым условиям работы. Полностью готовыми к изменениям в ИТ-индустрии себя чувствуют 14% респондентов. Еще 42% считают, что скорее смогут адаптироваться, 39% отмечают, что ощущают лишь частичную готовность, а 5% — скорее не готовы.

Ощущение нестабильности в отрасли происходят на фоне высокой рабочей нагрузки. Почти треть опрошенных (30%) признаются, что перерабатывают несколько раз в месяц, еще 26% сталкиваются с переработками практически каждую неделю. Для 20% такие ситуации происходят примерно раз в месяц, а 9% говорят, что работают сверхурочно почти ежедневно. Лишь 15% респондентов отмечают, что почти никогда не перерабатывают.

В такой ситуации перегрузка становится одним из факторов профессиональной нестабильности, однако компании не всегда отслеживают переработки сотрудников. Чаще всего о перегрузке узнают от самих специалистов — так ответили 60% респондентов. При этом 34% отмечают, что в их компаниях переработки обычно никак не фиксируются. Еще 31% говорят, что такие вопросы обсуждаются на регулярных встречах с руководителем, а у 14% нагрузку отслеживают по данным таск-трекера. Так, в условиях быстрых изменений и большой рабочей нагрузки контроль переработок во многом остается на самих сотрудниках.

«Высокая нагрузка в ИТ — это во многом следствие того, что команды одновременно живут в двух реальностях. С одной стороны, нужно поддерживать текущие продукты, с другой — внедрять новые технологии. Поэтому сегодня для компаний становится важным не только нанимать специалистов, но и выстраивать процессы так, чтобы команды могли адаптироваться к изменениям без постоянной перегрузки», — Алеся Шахова, HRD Kaiten.

Сами специалисты связывают происходящие изменения прежде всего с технологическим развитием отрасли. 83% ИТ-специалистов считают, что в ближайшие годы ИТ-индустрия будет меняться прежде всего за счет широкого внедрения искусственного интеллекта. Среди других заметных тенденций участники опроса называют рост роли no-code и low-code решений (39%), повышение требований к гибким навыкам (38%), а также усиление требований к безопасности и приватности данных (36%).

Это отражается и в ожиданиях специалистов относительно будущего рынка труда. Среди профессий, которые, по их мнению, будут особенно востребованы в ближайшие годы, чаще всего называют экспертов по искусственному интеллекту и генеративным моделям — этот вариант выбрали 70% респондентов. Также в числе перспективных направлений участники исследования отмечают информационную безопасность (39%), DevOps- и SRE-инженеров (26%).

