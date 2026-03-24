inSales поможет продавцам рассчитывать прибыль с учетом изменений себестоимости

Теперь продавцы смогут задавать разную закупочную себестоимость товара в зависимости от временного периода в личном кабинете inSales. Новый функционал интегрирован для всех площадок продаж – интернет-магазин, Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет», и экономит до двух часов продавца в день. Об этом CNews сообщили представители inSales.

Обновление inSales решает одну из самых частых проблем продавцов — искажение расчета прибыли и убытков из-за колебаний закупочных цен. Теперь при анализе продаж продавцы смогут задавать разные значения себестоимости товара в зависимости от даты изменения цены и вносить ретро-корректировки для пересчета неограниченное количество раз.

Решение inSales позволяет корректно и точно анализировать прибыль по периодам и контролировать маржинальность – если закупочная цена товара растет, то система будет учитывать это в расчетах за определенный период. Данные будут обновлены сразу во всех отчетах: сводках, отчетах о прибылях и убытках, товарной аналитике.

Методология расчета защищает предпринимателя от кассовых разрывов и экономит до двух часов в день на подсчет показателей за прошлые периоды.

«Ранее продавцы усредняли закупочные цены и получали искаженную картину, либо тратили часы на правки в отчетах. Новый инструмент аналитики автоматически пересчитывает все изменения показателей и дает продавцу точную картину. Функционал уже доступен всем пользователям платформы», — сказал главный исполнительный директор inSales Алексей Бойко.

