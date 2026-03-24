ГК «Цифра» создала сквозной цифровой контур управления на крупном ГОКе в Армении

ГК «Цифра» завершила внедрение комплексного решения «Горный MES» (MES — система управления производством) на горно-обогатительном комбинате цветной металлургии в Армении. Проект стал для предприятия первым опытом создания интегрированного цифрового контура управления полным циклом производства — от карьера до отгрузки готовой продукции. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

Решение было построено на базе продуктов «Цифра. Карьер», платформы ZIIoT и «Цифра. Конструктор MES».

В рамках созданного решения «Цифра. Карьер» отвечает за управление горнотранспортным комплексом. Под контроль системы подключено 153 единицы техники: большегрузные самосвалы, буровые станки, бульдозеры, экскаваторы и вспомогательные машины.

«Карьер» обеспечивает функции мониторинга и управления парком техники, в том числе планирование работ и оптимизацию грузовых потоков для минимизации очередей. Применение систем высокоточного позиционирования (СВП) позволяет осуществлять контроль качественных показателей руды уже на этапе отгрузки экскаватором. На переделе буровзрывных работ технологии СВП используются для автоматизации наведения бурового оборудования на основе электронных проектов бурения. В результате формируется единое информационное пространство: отчеты, дашборды и инструменты анализа для руководства и производственных подразделений.

Платформа ZIIoT и «Конструктор MES» обеспечивают централизованное управление обогатительным переделом. Они интегрированы с девятью системами, включая ЛИМС, автовесовые и АСУ ТП фабрики и др. В контуре — мониторинг более 18 тыс. технологических параметров. Функционально система охватывает такие блоки, как: производственный учет, включая вспомогательные и основные материалы, контроль отгрузки готовой продукции, планирование производства, диспетчерское управление, мониторинг эффективности оборудования.

Все производственные переделы — карьер, цех дробления, обогатительная фабрика и блок отгрузки — объединены в единую цифровую среду управления. Это обеспечивает полную прослеживаемость продукции: система позволяет контролировать путь каждой тонны готового концентрата от конкретного забоя до момента отгрузки на фабрику, а специалисты комбината получают целостную картину производства в режиме реального времени.

По оценкам специалистов внедрение проекта создает потенциал для роста ключевых показателей. Внедрение системы динамической диспетчеризации формирует потенциал увеличения объема вывоза горной массы до 20–25% без расширения парка техники, за счет повышения эффективности использования действующих мощностей. Первые замеры уже показали потенциал снижения внеплановых простоев техники до 50% и расхода топлива до 10%, рост загрузки обогатительной фабрики до 5% за счет стабильности качества руды. На обогатительном переделе внедрение позволяет обеспечить прозрачность рудопотока, стабилизацию качества концентрата, снижение расхода электроэнергии, шаров и реагентов.

«До старта проекта управление производством на комбинате во многом носило разрозненный и преимущественно ручной характер. Планы на вывоз горной массы передавались по электронной почте, техника распределялась вручную, не было точной информации о загрузке, местоположении самосвалов и данных о качестве руды, формирование отчетности и производственный учет осуществлялся вручную, – связь между карьером и фабрикой оставалась фрагментированной. Поэтому задачей проекта стало создание сквозного цифрового контура, который связал карьер и обогатительный передел. В результате предприятие получило прозрачный рудопоток. Руководство получает достоверную картину производства и может оперативно принимать управленческие решения на основе объективных данных», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.

Важной особенностью проекта стало использование импортонезависимой платформы на открытом технологическом стеке, развернутой на отказоустойчивой инфраструктуре, обеспечивающей режим работы 24/7. А масштабируемая архитектура системы позволяет увеличивать количество подключаемой техники и вводить в контур новые оборудование и системы по мере развития производства.

В ближайших планах развития системы — расширение функциональности «Горный MES» за счет внедрения материальных балансов и инструментов предиктивной аналитики. В части АСУ ГТК предусмотрено подключение модулей контроля давления шин и качества дорог, систем «Обзор 360», «Умный ковш» для контроля состояния зубьев и анализа гранулометрического состава, а также дальнейшее расширение контура управления горнотранспортным комплексом.

Предприятие разрабатывает месторождение полиметаллических руд открытым способом, а отходы обогащения транспортируются на хранение более чем на 30 км от фабрики с перепадом высот свыше 1000 метров, что предъявляет повышенные требования к управлению производственными процессами и безопасности.