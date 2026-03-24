DMTEL: Билайн лидирует по качеству мобильного интернета в метро Санкт-Петербурга

По данным экспертов, Билайн занял первую позицию в рейтинге итоговых оценок качества мобильного интернета и значительно опередил ближайшего конкурента.

Так, по итогам тестирования*, Билайн показал самые высокие скорости скачивания в метро. Пиковые значения скорости 4G оператора превысили 176 Мбит/с, а на станциях новой, коричневой линии, зафиксирован показатель более 319 Мбит/с. Эксперты отметили, что почти на всем маршруте петербургского метро клиенты Билайна могут смотреть видео с высокой четкостью в формате Full HD 1920x1080.

По скорости отправки сообщений и файлов в интернет Билайн также занял лидирующую позицию. Пиковый показатель скорости превысил 33 Мбит/с – это выше, чем у других операторов.

Тестирование проводилось на всех линиях метро Санкт-Петербурга в утренние и вечерние часы-пик. Для измерений эксперты использовали смартфоны Samsung в составе программно-аппаратного комплекса Nemo производства Keysight Technologies.

Директор Западного региона Билайна Екатерина Кудряшова:

«Данные показатели хорошо демонстрируют высокое качество работы наших технических специалистов. Чтобы нашим клиентам было комфортно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью в метро, только за последний год мы модернизировали связь на 10 станциях метрополитена. Также зимой мы запустили скоростной 4G на станциях «Юго-Западная», «Путиловская» и «Горный институт».

Ранее агентство «TelecomDaily» признало Билайн первым по скорости и надёжности 4G в метро Санкт-Петербурга, зафиксировав лучшие средние скорости скачивания и загрузки файлов**. Также в компании DMTEL сообщали, что связь Билайн заняла первую позицию по качеству мобильного интернета на трассе М11.***

*Тестирование проводилось компанией DMTEL среди операторов большой четверки в Петербургском метрополитене в период с 9 по 13 февраля 2026 года с помощью критериев, выбранных DMTEL самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.

**Тестирование проводилось «TelecomDaily» в первой половине августа 2024 года на сетях четырех сотовых операторов с использованием измерительного комплекса Tems Investigation. Ознакомиться с полным исследованием можно на сайте компании.

***Тестирование проводилось компанией DMTEL среди операторов большой четверки на трассе М11 в период с 14 августа по 2 сентября 2025 года с помощью критериев, выбранных DMTEL самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.

