«ДиалогНаука» провела аттестацию информационных систем персональных данных ГК Fresenius medical care Russia

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, провела работы по внедрению системы защиты информации и аттестации информационной системы персональных данных (ИСПДн) по требованиям безопасности информации в группе компаний Fresenius medical care Russia.

Группа компаний Fresenius medical care Russia – международная немецкая корпорация, основанная в 1912 г., занимающаяся производством медицинских изделий и предоставлением услуг в области здравоохранения.

Группа компаний Fresenius medical care Russia управляет более чем 100 диализными центрами в 37 регионах РФ, где получают лечение почти 10 тыс. пациентов, поэтому деятельность группы связана с использованием значительного количества ПДн пациентов и сотрудников, а вопрос защиты ПДн является одним из наиболее актуальных.

В этой связи перед заказчиком стояла задача повышения уровня информационной безопасности организации, обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации, защиты информационных ресурсов от внутренних и внешних угроз, а также предотвращение неправомерного доступа к ним.

Целью последующего проведения аттестации ИСПДн для заказчика было подключение Группы к государственным медицинским системам для обмена данными.

«ДиалогНаукой» были проведены комплексы организационных и технических мероприятий в более чем 20 диализных центрах.

В течение 2025 г. специалисты «ДиалогНауки» выезжали и лично присутствовали на объектах заказчика для проведения работ по проектам. Каждый проект состоял из двух этапов.

На первом этапе проводились пусконаладочные работы средств защиты информации. Это комплекс мероприятий по подготовке технических средств информационной безопасности к эксплуатации, включающий проверку работоспособности оборудования, настройку необходимого программного обеспечения, тестирование системы на предмет соответствия требованиям безопасности и документации, устранение выявленных дефектов.

Второй этап заключался в проведении аттестаций ИСПДн по требованиям безопасности. Были разработаны программы и методики аттестационных испытаний для оценки готовности объектов информатизации к обработке защищаемых сведений и выявления соответствия установленным требованиям безопасности.

После успешного прохождения аттестационных испытаний были выданы «Аттестаты соответствия ИСПДн по требованиям безопасности информации».

«Усиление информационной безопасности и прохождение аттестации демонстрирует наш высокий уровень ответственности перед пациентами и партнерами группы компаний Fresenius medical care Russia. Аттестация ИСПДн была также проведена с целью подключения диализных центров к государственным медицинским системам для обеспечения обмена данными. Мы благодарим команду профессионалов, обеспечившую комплексные внедрения СЗИ и успешное прохождение процедуры аттестации», – отметил Иван Никифоров, менеджер по информационной безопасности группы компаний Fresenius medical care Russia.

«Наш многолетний опыт оказания полного цикла услуг в области защиты персональных данных, начиная с обследования и заканчивая проведением аттестации, позволяет нам эффективно и оперативно реализовывать такие проекты. Выражаем благодарность Заказчику за доверие и выбор нашей компании в качестве исполнителя данных работ и надеемся на продолжение сотрудничества в будущем», – сказал Илья Романов, руководитель отдела консалтинга «ДиалогНауки».

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/