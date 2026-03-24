Быстрый интернет для активной зоны под Бийском обеспечил «МегаФон»

Мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с и уверенный сигнал связи получил посёлок Мирный, где проживает около 1,5 тысяч человек. «МегаФон» провёл модернизацию действующего телеком-оборудования в населённом пункте, за счёт чего пользоваться цифровыми сервисами стало максимально комфортно.

Мирный расположен в Зональном районе и почти примыкает к Бийску. Это густонаселённая территория, где расположены крупные сельхозпредприятия, важные автомагистрали и железная дорога. Инженеры провели работы в населённом пункте, чтобы расширить радиус действия 4G. Специалисты перенесли частоты из 3G в более современный стандарт связи, активировали дополнительные слои, установили платы для увеличения ёмкости сети. При этом сигнал от базовой станции в Мирном захватывает и соседние поселения: Новая Чемровка и Сафоновка.

Проведённые работы позволят ещё большему количеству абонентов одновременно выходить в интернет: удалённо обращаться за государственными и банковскими услугами, смотреть видеоконтент, общаться в социальных сетях или скачивать данные во время поездки, даже в часы пиковой нагрузки на сеть.

«Мирный находится в экономически активной зоне. Здесь проходят несколько стратегически важных транспортных артерий — железная и автомобильная дороги. Магистрали обеспечивают сообщение с Бийском, прилегающими районами и Чуйским трактом. Ежедневно по ним проезжают сотни тысяч автомобилистов и пассажиров, что предъявляет высокие требования к качеству связи. По результатам измерений, максимальная скорость мобильного интернета здесь составляет до 100 Мбит/с. Это оптимально подходит для использования интернета в различных сценариях», – отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.