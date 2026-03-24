Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» – мобильное приложение для клиентов малого и среднего бизнеса. Обновление позволяет массово создавать в приложении сотни платежей одновременно путем загрузки файла в формате «1С».

Внедрение этой технологии призвано решить одну из главных проблем владельцев бизнеса – нехватку времени. Ранее для проведения серии платежей требовалось создавать каждый из них отдельно в приложении или использовать веб-версию интернет-банка со стационарного компьютера.

Новая функция особенна полезна для тех, кто привык пользоваться бухгалтерскими программами на мобильном устройстве. Выгрузить файл из бухгалтерского приложения и загрузить в «БСПБ.Бизнес» теперь – дело нескольких секунд, платежи создадутся автоматически, останется только выбрать нужные и подписать.

«БСПБ.Бизнес» отвечает всем требованиям современных компаний – это помощник и надежный партнер для развития бизнеса. При развитии онлайн-банкинга для МСБ нам важно, чтобы мобильный банк был удобным, быстрым и доступным 24/7. Мы стремимся к тому, чтобы управление финансами для МСБ было максимально комфортным и не требовало от предпринимателя присутствия в офисе. Обновляя приложение «БСПБ.Бизнес», мы ориентировались на реальный запрос наших клиентов, чтобы возможность работать с большим количеством платежей была комфортной в любом месте. Забота о бизнесе для нас – это в первую очередь экономия времени наших клиентов. Теперь владелец компании может провести сотню платежей за пару минут прямо со смартфона, в перерыве между встречами или в командировке», – сказал директор департамента продуктов корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.