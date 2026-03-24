Axenix представила бесплатный инструмент для быстрой оценки зрелости SCM

Консалтинговая технологическая компания Axenix объявила о запуске сервиса бесплатной онлайн-оценки зрелости управления цепями поставок (SCM). Инструмент помогает определить текущий уровень процессов SCM в компании и получить ориентиры для дальнейшего развития.

Российские цепочки поставок работают с масштабом, который делает управление SCM критически важной функцией для большинства крупных компаний. По данным Росстата, оборот розничной торговли в России по итогам 2025 г. составил 61,3 трлн руб., увеличившись на 2,6% год к году. При этом внешнеторговый оборот России в 2025 г. составил около $697 млрд, что отражает масштаб международных товарных потоков, проходящих через логистические и снабженческие цепочки компаний. Логистическая инфраструктура также работает с огромными физическими объемами грузов: например, перевалка грузов в российских морских портах по итогам 2025 г. составила около 884 млн тонн.

На таком фоне даже небольшие задержки в согласовании решений, ошибки в планировании запасов или несогласованность функций быстро конвертируются в существенные финансовые потери. Для бизнеса критично наличие сквозного управления процессами и прозрачность всей цепи поставок, а не «лоскутная» автоматизация отдельных участков.

При этом во многих организациях SCM остается фрагментированным: часть функций автоматизированы, но процессы не связаны в единую систему. Цифровизация часто начинается с выбора ИТ-платформы, тогда как без полноценной диагностики бизнес-потребностей, оценки зрелости процессов, качества данных и их сопоставления с собственной стратегией развития такие инвестиции зачастую не дают ожидаемого эффекта. Компания внедряет инструмент, но не меняет подход к планированию, управлению данными и взаимодействию подразделений.

В результате возникают дополнительные финансовые затраты — например, на разработку кастомного функционала, — или система вовсе не интегрируется в производственные и логистические процессы из-за специфики бизнеса, оставаясь формальной и не улучшая операционные показатели.

Эксперты Axenix разработали чек-лист, который позволяет провести диагностики уровня зрелости и эффективности цепей поставок. Онлайн-анкета охватывает ключевые элементы SCM: операционные стандарты и отчетность, системы полномочий, ролей и ответственности, метрик и KPI, целеполагания и приоритетов, контроль затрат и планирование ресурсов и др.

Чек-лист состоит из трех основных разделов. В первом оценивается стабильность цепочек поставок, во втором — эффективность управления ими. Третий раздел позволяет ответить на вопрос, предоставляет ли система управления цепями поставок преимущества для развития бизнеса. По итогам опроса пользователь получает структурированный профиль зрелости SCM компании, описание зон риска и рекомендации по переходу на следующий уровень.

Экспресс-оценка основана на проектном опыте Axenix в трансформации функций SCM в производственных, торговых и логистических компаниях.

«Мы видим, что многим организациям не хватает объективной картины: где именно процессы дают сбой и какие изменения принесут измеримый эффект. Наш чек-лист помогает быстро зафиксировать точку отсчета и выстроить последовательный план развития, а не двигаться вслепую. Рассчитываем, что это позволит бизнесу принимать решения на основе фактов и точнее определять приоритеты инвестиций в операционную эффективность», — сказал Денис Шульга, руководитель направления Axenix.

«Мы оказываем полный спектр услуг по развитию управления цепями поставок — от диагностики текущего состояния и разработки стратегии до внедрения изменений и цифровых решений. Но на практике многим компаниям для старта нужен простой и быстрый способ понять, где они находятся сегодня и какие зоны требуют внимания. Поэтому мы сделали бесплатный чек-лист экспресс-оценки зрелости SCM. Он позволяет без дополнительных затрат получить первую объективную картину процессов и определить, в каком направлении двигаться дальше», — отметил Константин Максимов, управляющий директор Axenix.

В конце марта Axenix подведет итоги исследования оценки SCM и направит их каждому участнику опроса. Результаты помогут компаниям сравнить свои результаты со средними показателями по рынку.