Авторы «ВКонтакте» заработали за год 1,1 млрд рублей с помощью платформы VK AdBlogger

За последний год платформа VK AdBlogger стала основным инструментом размещения нативной рекламы и посевов для создателей контента. Рост обеспечили простые условия подключения, развитие продуктовых возможностей и запуск новых рекламных форматов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Суммарный доход авторов через VK AdBlogger за год превысил 1,1 млрд рублей. Количество нативных интеграций через платформу выросло в пять раз, а посевов — в 2,5 раза. Средний доход увеличился на 61%.

Дополнительным источником роста стал новый формат монетизации через рекламу товаров партнеров и получение процента с каждой продажи. В 2025 г. к реферальной программе присоединилось 5,5 тыс. сообществ, которые за несколько месяцев создали 107 тыс. единиц контента с товарами.

«Спрос на нативные интеграции и посевы от брендов и селлеров стабильно растёт и открывает новые возможности авторам разного масштаба — наша задача сделать этот рынок максимально прозрачным, эффективным и доступным. Для этого мы объединяем все рекламные возможности для работы с авторами в едином пространстве — VK AdBlogger. В этом году мы продолжим развивать существующие и новые форматы монетизации для роста доходов авторов», — сказала директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

Другие материалы рубрики

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

Начался бум. Количество рекламы в Telegram взлетело на фоне замедления в России

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов

Максим Березин, Orion soft: Рынок ИТ-инфраструктуры выходит из стадии экспериментов

При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой, а ИТ-разработчики будут обязаны соблюдать ряд правил

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
