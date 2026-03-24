28% россиян при выборе подработки ориентируются на свои хобби и увлечения — «Авито Подработка»

Эксперты «Авито Подработки» провели опрос, чтобы выяснить, сколько россиян уже имеют опыт частичной занятости, на какое вознаграждение рассчитывают и какой формат подработки считают для себя наиболее подходящим. Оказалось, что 71% россиян имеют опыт временной занятости. При этом россияне с таким опытом при выборе подработки все чаще ориентируются на свои хобби и увлечения (28%) либо на свою основную специальность, профессию или сферу (28%). Еще 22% опрошенных готовы пробовать смежные сферы, а 19% — осваивать совершенно новое направление. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Возраст играет немаловажную роль. Молодежь 18–24 лет заметно чаще других (39% против 28% в среднем) ориентируется на хобби, воспринимая подработку как пространство для удовольствия и самовыражения. Люди 35–44 лет, напротив, активнее пробуют себя в смежных сферах (27% против 22% в среднем), что может говорить о поиске новых точек роста при уже состоявшейся карьере. К 45–54 годам россияне чаще всего уже находят себя в профессии и дальше развиваются в одном направлении: 34% респондентов этой группы выбирают подработку строго по своей специальности (против 28% в среднем)

Россияне с опытом подработки ожидают зарабатывать в среднем 23 081 руб. в месяц при условии занятости два-три раза в неделю до 4 часов за смену. Мужчины оценивают свой труд в среднем чуть-чуть дороже (23 966 руб. в месяц против 22 315 руб. в месяц у женщин).

При этом большинство (60%) респондентов с опытом подработки заявили о готовности трудиться в любое свободное время. Еще 19% подрабатывающих россиян готовы выйти на смену в выходные, 17% — после основной работы или учебы и 4% опрошенных — в праздники.

«Респонденты старше 65 лет (88%) и в возрасте 55–64 лет (70%) значительно чаще других поколений готовы подрабатывать в любое свободное время. Это важный сигнал для заказчиков: имеет смысл расширять воронку подбора на задания, активнее привлекая исполнителей старшего возраста. Мы видим, что люди в возрасте хотят оставаться активными, общаться с людьми и учиться новому. При этом они, в отличие от молодежи, чаще выбирают подработку строго по своей специальности (52% среди россиян старше 65 лет). Это делает их особенно ценными кандидатами на позиции, где важен профессионализм и ответственность», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

По данным опроса «Авито Подработки», у большинства россиян уже есть значительный опыт подработки. Так, 23% респондентов заняты в таком формате уже один-три года, а 18% — более шести лет. Каждый десятый (10%) участник опроса подрабатывает четыре-пять лет. В среднем опыт подработки у россиян составляет около трех лет.

Ядро подрабатывающих формируют две возрастные группы: среди респондентов 35–44 лет 24% имеют опыт подработки более шести лет, в группе 45–54 лет таких 23%. И среди пенсионеров 65+ с опытом подработки почти каждый четвертый (24%) подрабатывал на протяжении более шести лет. В то же время среди молодежи 18–24 лет с опытом подработки каждый третий (32%) подрабатывал менее года, а еще 30% подрабатывают уже один-три года — это значимо выше, чем в других возрастных группах.