190 медицинских информационных систем интегрированы с платформой N3.Health

C платформой N3.Health, разработанной компанией «ЭлНетМед», интегрированы 190 информационных систем для частной медицины (МИС, ЛИС) – от решений крупнейших вендоров до продуктов региональных разработчиков. Эти системы используются в многопрофильной медицине, лабораторной диагностике, стоматологии, офтальмологии, косметологии, для медицинских осмотров и в санаторно-курортном направлении. Об этом CNews сообщил представитель «ЭлНетМед».

Платформа N3.Health является официальным оператором ЕГИСЗ с 2019 г. и обеспечивает выгрузку данных от коммерческого сегмента медицины на федеральный уровень ЕГИСЗ, в региональные ГИС и специализированные подсистемы ВИМИС. Ежемесячно через N3.Health выгружается более 2,5 млн электронных медицинских документов.

Благодаря интеграции частные клиники, лаборатории, офтальмологические, косметологические и стоматологические центры могут оперативно передавать по защищенным каналам связи данные об оказанной медицинской помощи в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения и региональные информационные системы.

N3.Health упрощает передачу сведений в ЕГИСЗ, не требует дополнительных затрат на ИТ-инфраструктуру, обеспечивает безопасный обмен данными и соответствие законодательным нормам, а также позволяет формировать единую медицинскую карту пациента из данных разных медучреждений.

Документы могут автоматически маршрутизироваться на федеральный и региональный уровни ЕГИСЗ или передаваться другим контрагентам – например, страховым компаниям для предоставления медицинских сведений по страховому случаю.

Помимо работы с ЕГИСЗ, N3.Health обеспечивает обмен данными между участниками рынка. В настоящее время в контур включено более 9,5 тыс. медицинских организаций по всей России – клиники и их филиалы, лаборатории, референс- и диагностические центры. В частности, в сфере лабораторной и инструментальной диагностики это позволяет контрагентам обмениваться заявками и результатами исследований в электронном виде – независимо от того, в какой точке России они находятся.

Разработчики МИС также используют интеграции с N3.Health для предоставления клиникам доступа к дополнительным цифровым сервисам, например, телемедицине, онлайн-записи и электронному подписанию документов с пациентами. За первые месяцы 2026 г. уже 5 МИС поддержали интеграцию с сервисом N3.Health СЭП для работы с документами и информированными добровольными согласиями пациентов в электронном виде.

