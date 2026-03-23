В «МТС Линк Досках» расширили возможности администрирования

«МТС Линк», разработчик платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, добавил новые инструменты администрирования в сервис «Доски». Крупные компании смогут контролировать внедрение продукта в командах, управлять лицензиями и рабочим пространством при масштабировании, а также оптимизировать свои расходы на его использование. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Новые возможности доступны клиентам с подключенным модулем «Организация». Теперь компании могут собирать статистику по работе в «МТС Линк Досках»: количество используемых и свободных лицензий, а также активность участников в командах. По каждому из них доступна информация о дате регистрации в сервисе и дате последнего входа. По этим параметрам можно фильтровать список участников и выгружать его в виде таблицы в формате CSV. Вся информация о каждом сотруднике теперь собрана на одной вкладке: администратор видит, сколько у пользователя досок, проектов и команд, а также когда он зарегистрировался и последний раз заходил в сервис.

«В крупных компаниях при использовании любых цифровых сервисов часто возникает практический вопрос: насколько они действительно востребованы сотрудниками и не переплачивает ли бизнес за лицензии. Особенно остро эта задача встает при масштабировании: без прозрачной статистики сложно в полной мере контролировать процесс. Новые инструменты администрирования в «МТС Линк» Досках показывают картину целиком и экономят время: больше не нужно собирать информацию по каждому подразделению отдельно. В результате компания рационально распределяет ресурсы и замечает узкие места до того, как они переросли в системную проблему. На российском рынке онлайн-досок решений такого уровня сегодня почти нет, но мы уверены, что они станут стандартом для сервисов совместной работы в будущем», — отметил руководитель продукта «МТС Линк Доски» Тигран Басеян.