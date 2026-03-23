Уральский турбинный завод внедрил цифровую платформу «Мастер»

Уральский турбинный завод внедрил цифровую платформу «Мастер». Платформа, разработанная специалистами УТЗ (входит в «Интер РАО – Машиностроение»), автоматизировала управление производственными процессами всего предприятия. Об этом CNews сообщили представители «Интер РАО – Машиностроение».

Цифровая платформа «Мастер» формирует единую архитектуру цифровых сервисов, предоставляет готовые инструменты для управления производственными и административными задачами.

Функциональные модули цифровой платформы «Мастер»: «Диспетчер логистики» – управление перевозками в режиме реального времени, подача и контроль исполнения заявок; «Заявки на работы» – сквозной цикл подачи, согласования и контроля выполнения заявок на работы и услуги внутри предприятия; «Инфо-стенд» – система оперативного информирования о состоянии оборудования и неисправностях с отображением на 3D-карте цехов.

Цифровая платформа «Мастер» зарегистрирована Федеральной службой по интеллектуальной собственности.


