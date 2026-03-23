«Т1» представил линейку продуктов «Тиллиум» для автоматизации розничной торговли

ИТ-холдинг «Т1» представил семейство программно-аппаратных комплексов для ритейла — «Тиллиум», — которые включают в себя специлизированное программное обеспечение для автоматизации продаж, оборудование и сервисы компьютерного зрения. Платформа создана в ответ на запрос торговых сетей из различных сфер — от продуктового и модного ритейла, до АЗС и HoReCa — на комплексную автоматизацию торгового зала, снижение операционных расходов и зависимости от линейного персонала. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Развитие линейки продуктов «Тиллиум» соответствует основным текущим трендам цифровизации ритейла: уже сегодня около 45% компаний используют кассы самообслуживания, а свыше 20% — технологии компьютерного зрения. Более сложные решения — включая беспилотную инвентаризацию, тепловые карты и полностью бескассовые форматы — пока находятся на ранней стадии разработки и пилотного внедрения. Текущая статистика демонстрирует высокий потенциал для дальнейшего роста комплексных платформ, способных объединить разрозненные технологии в единую инфраструктуру.

В линейку программных продуктов «Тиллиум» входят: «Тиллиум.Касса» (рабочее место кассира), «Тиллиум.КСО» (касса самообслуживания), «Тиллиум.Менеджер» (система централизованного управления кассовыми узлами) и «Тиллиум.АЗС» (система управления и мониторинга оборудованием АЗС).

Отдельный блок решений работает на базе технологий компьютерного зрения. «Умные» весы - «Тиллиум.Весы» распознают товар, помещенный на платформу, за 0,2 секунды с точностью до 99%, при этом нейросеть автоматически дообучается при появлении новых позиций. По тому же принципу работает специализированный терминал самообслуживания «Тиллиум.Ресто» — с помощью камеры система распознает блюда на подносе клиентов корпоративных столовых и формирует чек без участия кассира.

Продуктовый портфель от «Т1» также включает широкий набор оборудования ведущих производителей специализированного оборудования — кассовые терминалы, киоски самообслуживания, прайс-чекеры, терминалы сбора данных, электронные ценники, оборудование RFID и фискальные регистраторы. В том числе КСО под маркой «Т1».

Все модули разработаны в России и зарегистрированы в реестре Минцифры. Решения имеют модульную архитектуру: могут использоваться как отдельно, так и в единой инфраструктуре магазина и внедряться поэтапно. Начать можно с отдельных программных модулей и по мере развития инфраструктуры дополнять их оборудованием и новыми сервисами. Такой подход позволяет снизить первоначальные инвестиции и гибко масштабировать систему по мере роста сети. Наибольший эффект достигается при совместной работе компонентов. Например, «Тиллиум.Менеджер» объединяет кассы и КСО, централизуя обновления, мониторинг оборудования, управление лояльностью и обмен данными. Это упрощает масштабирование, снижает нагрузку на ИТ и делает управление магазинами прозрачным.

Линейка продуктов «Тиллиум» также решает задачу автоматизации проверки возраста (18+) на кассах самообслуживания, сокращая стоимость вмешательства сотрудника более чем в два раза.

Ритейл входит в число наиболее цифровизированных отраслей экономики: по данным исследования «Пульс цифровизации» «Т1», уровень технологического развития компаний в секторе достигает 46–52%. Технологии ИИ и автоматизации заметно меняют экономику розницы: до 70% компаний фиксируют рост доходов, 71% — повышение операционной эффективности, а 95% — улучшение бизнес-процессов.

При этом цифровая инфраструктура большинства торговых сетей остается фрагментированной: программные решения, оборудование и аналитические сервисы часто внедряются по отдельности и требуют сложной интеграции. Это увеличивает стоимость внедрения, усложняет масштабирование и повышает нагрузку на ИТ-команды.

«Мы изначально задумывали «Тиллиум» как технологическую платформу для современной розницы. «Т1» делает ставку на интегрированную платформу, где программные модули, оборудование и сервисы компьютерного зрения изначально спроектированы для совместной работы. Линейка продуктов будет последовательно расширяться. В числе приоритетных направлений — развитие технологий компьютерного зрения, автоматизация процессов в торговом зале и инструменты интеллектуальной аналитики данных. Мы также планируем усиливать решения для самообслуживания, расширять интеграции с ERP-системами и платформами лояльности. По мере роста экосистемы и накопления данных ритейлеры смогут получать дополнительную ценность: объединенная инфраструктура магазина позволит быстрее внедрять новые сервисы, масштабировать успешные практики на всю сеть и более точно управлять бизнес-процессами», — отметил Денис Вешта, начальник направления по работе с предприятиями в сферах торговли, фармацевтики и продуктов питания «Т1 Интеграция».

