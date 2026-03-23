«Софтлайн Решения»: хакеры переключаются с компьютеров сотрудников на серверные компоненты корпоративных систем компаний

Злоумышленники все активнее атакуют не рабочие станции пользователей, а непосредственно серверную часть (бэкенд) и исходный код корпоративных систем. В связи с этим рынок кибербезопасности фиксирует новый вектор развития: системы предотвращения утечек данных (DLP) все активнее интегрируются с процессами разработки ПО, дополняя специализированные инструменты анализа кода (SAST/DAST/IAST) и контролируя утечки данных на ранних этапах. Об этом CNews сообщил представитель компании «Софтлайн Решения».

Согласно данным международных исследовательских центров, интернет-ресурсы остаются безусловным лидером среди всех источников атак на корпоративные сети в мире. Наиболее распространенными угрозами становятся не просто фишинговые письма, а атаки через веб-формы, API и уязвимости в коде собственных веб-приложений компаний.

Эксперты сходятся во мнении, что традиционных DLP-решений, ориентированных на контроль содержимого и каналов передачи информации, уже недостаточно. Ключевым трендом становится их интеграция непосредственно в процессы разработки программного обеспечения (CI/CD-контуры), отмечают в «Софтлайн Решения».

Денис Чигин, директор департамента технологической экспертизы «Софтлайн Решения» (ГК Softline), сказал: «Мы наблюдаем смену парадигмы: атаки смещаются в сторону бэкенда и веб-интерфейсов, которые становятся "мягким подбрюшьем" даже хорошо защищенных сетей. Ответ рынка очевиден: DLP-решение перестает быть просто системой, следящей за перепиской. Оно превращается в неотъемлемую часть CI/CD-конвейеров. Задача теперь – контролировать сам исходный код на этапе разработки и не допустить утечек данных через легитимные, но скомпрометированные веб-формы или API».

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/