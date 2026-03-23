На Урале и в Сибири отроются первые студенческие лаборатории для обучения вайб-кодингу

На Урале и в Сибири отроются первые студенческие лаборатории для обучения вайб-кодингу. Первая такая лаборатория летом откроется в Омском Государственном Техническом Университете. Это совместный проект вуза и компании «Архитех ИИ», разработчика отечественной ИИ-среды для вайбкодинга Kodik. Об этом CNews сообщили представители «Архитех ИИ».

До конца 2026 компания откроет еще одну лабораторию по вайбкодингу в Уральском государственном университете путей сообщения. Студентов технических направлений обучат безопасно применять искусственный интеллект при разработке ПО, внедрять продукты с ИИ в бизнес-процессы, делая работу команды в несколько раз эффективнее на каждом этапе.

«Умение использовать в бизнес-процессах ML-модель – это уже не эфемерное будущее, а базовый минимум для настоящего, будущие инженеры, аналитики, финансисты должны это уметь уже сегодня, чтобы завтра удачно устроиться на работу. Курсы по азам применения вайбкодинга мы на платформе «Кодик.Образование» проводим в десятках вузов в самых разных регионах. Помимо этого, мы уже сейчас активно внедряем курсы обучения ИИ-технологиям в школах, где обучаем детей и их учителей основам безопасной работы с языковыми моделями, на сегодняшний день в программе поучаствовало более 20 школ из разных регионов России», - сказал Юрий Головко, директор по развитию разработчика платформы Kodik компании «АрхиТех ИИ»

Отечественный вендор запустил программу по обучению технологиям оптимизации с применением искусственного интеллекта для государственных вузов. Всего в 2026 в программе поучаствует 40 вузов России. Для лучших студентов предусмотрено дополнительное обучение, а также стажировки в компании «АрхиТех ИИ» и помощь в трудоустройстве. В рамках проекта эксперты Kodik готовят обучающие мастер-классы для учащихся разных направлений, в зависимости от их будущей специализации.

Проект платформы Kodik – пример совместных усилий бизнеса и вузов, направленный на обогащение государственных образовательных программ современными компетенциями, необходимых для уверенного старта на рынке труда. Применение языковых моделей в бизнес-процессах постепенно становится повседневной реальностью во всех сферах экономики, считают авторы курса, а потому важно научить студентов не просто использовать нейросети в подготовке курсовых, но и изучить основы безопасности и понимать, как встроить ИИ в бизнес-процесс, чтобы он служил полноценным инструментом оптимизации.