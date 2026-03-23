Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» ускорил интернет в Далматове Курганской области

Более чем 13 тыс. жителей Курганской области получили новые возможности для работы, учёбы и общения в режиме реального времени. Это стало возможным благодаря модернизации сети «МегаФона» на юго-западе региона — в городе Далматово и одноименном округе. Инженеры оператора запустили здесь новое оборудование и обновили действующие объекты связи.

Новое телеком-оборудование значительно расширило зону покрытия и увеличило скорость мобильного интернета для жителей улиц Розы Люксембург – Октябрьская. Улучшение качества связи также будет заметно в районе улиц Советская – Матросова и Гагарина – Маяковского.

Особое внимание оператор уделил развитию инфраструктуры в сельской местности Далматовского муниципального округа. В сёлах Крутиха и Затеченское, где проживает почти 1,5 тыс. человек, специалисты компании запустили новые базовые станции. Это существенно улучшило качество сети в данных локациях: теперь здесь доступен быстрый интернет и чёткая голосовая связь, Модернизация телеком-объектов также прошла в селах Кривское и Уральцевское, что позволило увеличить радиус уверенного приёма сигнала.

Технические работы проведены с учётом специфики местности и потребностей жителей. Инженеры оператора проанализировали рельеф, плотность застройки и сезонные нагрузки, чтобы обеспечить максимальное качество покрытия сети. Для жителей Далматово и сельских территорий это означает возможность беспрепятственно пользоваться цифровыми сервисами: от видеозвонков с родственниками и онлайн-обучения до доступа к государственным услугам и использования умных бытовых устройств. Улучшение связи также способствует развитию местного бизнеса и туризма, делая территорию более привлекательной для жизни и инвестиций.

«Мы комплексно подходим к развитию территорий, что позволяет заметно улучшать качество инфраструктуры в Курганской области. Далматово является четвертым городом по потреблению интернет-трафика в регионе, поэтому мы внимательно отслеживаем изменение цифровых привычек населения и оперативно модернизируем сеть, ориентируясь на запросы наших абонентов», — сказал директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков.

Ранее «МегаФон» запустил базовые станции в сёлах Катайского и Шадринского муниципальных округов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/