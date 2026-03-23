«Ланит» вошла в капитал разработчика observability-платформы Monq

Корпоративный венчурный фонд «Ланит Венчурс» сообщил о приобретении 10% компании «Монк Диджитал Лаб» для совместного развития корпоративных решений в области мониторинга, observability (наблюдаемости) и надежности ИТ-инфраструктуры.

Monq — один из заметных отечественных игроков в сегменте observability и зонтичного мониторинга. Платформа объединяет мониторинг инфраструктуры, приложений и пользовательских интерфейсов, сбор и анализ логов, событий и метрик, low/no-code-автоматизацию, механизмы корреляции и снижения «шторма алертов». Monq входит в реестр отечественного ПО, в портфеле вендора уже более 40 внедрений, а бесплатная community-версия продукта получила более 2 тыс. загрузок и используется как точка входа для инженерных команд и пилотных контуров.

«Ланит» уже присутствует в партнерском контуре Monq. Сделка может дать Monq не только финансовый ресурс, но и более быстрый доступ к крупным корпоративным программам импортозамещения, цифровой устойчивости и модернизации ИТ-ландшафта. Для рынка observability-инструментов в России, который эксперты оценивают примерно в 3 млрд руб., это еще один сигнал: observability перестает быть нишевой инженерной темой и становится частью инвестиционной, инфраструктурной и управленческой повестки крупных игроков.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет цифровизация

