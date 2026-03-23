Axenix объявила о запуске центра компетенций Digital CFO

Консалтинговая технологическая компания Axenix объявила о запуске центра компетенций Digital CFO, который поможет бизнесу осуществить переход от учетной и контролирующей функции финансов к роли ключевого участника в реализации бизнес-стратегии компании. Digital CFO занимается проектами разного масштаба и сложности для функции финансов: от стратегии развития до внедрения ИТ-систем. В центр компетенций вошли эксперты с различной индустриальной специализацией, методологи, технические специалисты, стратеги и бизнес-аналитики.

В условиях роста издержек, высокой стоимости капитала, усложнения ИТ-ландшафтов и повышения требований к прозрачности бизнеса финансовая функция сегодня выходит за рамки учета и отчетности. От нее ожидают точного прогнозирования, управления капиталом, участия в стратегических решениях и партнерской поддержки бизнес-подразделений. При этом во многих компаниях процессы остаются фрагментированными, данные – распределенными между системами, а часть операций продолжает выполняться вручную. Это ограничивает скорость принятия решений и снижает управляемость затрат.

Центр компетенций помогает сформировать функциональную стратегии финансовых департаментов, выстраивает архитектуру финансовой деятельности и сопровождает изменения на уровне процессов, организационной модели и ИТ-решений.

Эксперты Axenix также проводят диагностику зрелости финансовых процессов и оценку операционной модели, анализируют структуру затрат, функций бэк-офиса и общих центров обслуживания, совокупную стоимость владения ИТ-ландшафтом, выявляют узкие места. По итогам аудита формируется целевая модель финансовой функции и дорожная карта изменений.

Digital CFO помогает сформулировать методологию финансового планирования компаний в рамках интегрированного бизнес-планирования (IBP), гибкие модели бюджетирования, управления затратами по методологии ZBB/ZBS/ZBx, а также ABC. Кроме того, центр компетенций сопровождает проекты по оптимизации OPEX и рационализации SG&A.

Используя свой опыт внедрения различных ИТ-систем, в том числе решений по бюджетированию, консолидации и финансового контроля для крупных российских и международных компаний, Axenix сформировал подход по цифровой трансформации финансовой функции. Он включает в себя построение долгосрочной цифровой стратегии, оптимизацию и адаптацию методологии, формирование требований к целевым системам, детальное проектирование их реализации, а также разработку, внедрение, развитие, а также поддержку ИТ-решений.

Технологическая часть трансформации включает интеллектуальную автоматизацию процессов и внедрение инструментов искусственного интеллекта. Эксперты Axenix разрабатывают драйверные модели прогнозирования, внедряют предиктивную аналитику, что позволяет ускорить процесс и повысить точность прогнозирования. По оценке компании, автоматизация способна охватить до 40-80% отдельных операций в финансовых процессах, сократить стоимость транзакций и ускорить подготовку управленческой отчетности.

«Финансовая функция сегодня находится в точке эволюционного перехода от учета к оркестрации. Бизнесу нужны финансы в качестве партнеров при принятии управленческих решений с быстрым пересчетом сценариев, вариантами оптимизации затрат и роста операционной эффективности. Центр компетенций Axenix Digital CFO становится единым проводником к стратегической трансформации, оптимизированным процессам и передовым технологиям. Задача команды – помогать нашим клиентам решать их самые насущные задачи в сфере финансов», – сказала Алия Диханова, куратор центра компетенций Digital CFO Axenix.

