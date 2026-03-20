TData запустит новые продукты в «Турбо Облаке»

Разработчик платформенных решений TData сообщил о том, что полностью перевел собственную ИТ-инфраструктуру в «Турбо Облако» с другой платформы без остановок и простоев. Компания выбрала платформу облачного провайдера для запуска собственных продуктов и сервисов по работе с данными — как действующих, так и новых решений, ориентированных на бизнес и государство.

«Турбо Облако» предоставило инфраструктуру для развертывания контуров разработки продуктов TData, почтового сервера, баз данных, CRM, внутреннего корпоративного портала и сервисов коммуникации, а также изолированные тестовые зоны для заказчиков TData. Управление осуществляется через личный кабинет, который обеспечивает полный контроль и гибкое масштабирование ресурсов.

Компании также совместно реализуют сервис Lakehouse. В его основе – технологии для хранения и обработки данных TData и контейнеризация на базе сервиса Kubernetes от «Турбо Облака». В дальнейшем партнеры планируют активное развитие ИИ-сервисов, опираясь на экспертизу TData в работе с данными и масштабируемую инфраструктуру облака, которое размещено на площадках крупнейшего российского оператора дата-центров «РТК-ЦОД».

Такое сотрудничество повышает качество и оптимизирует стоимость сервисов по работе с данными, которые «Турбо Облако» предлагает на базе программных продуктов платформы управления данными TData.

Клиенты «Турбо Облака» уже могут пользоваться сервисами на основе RT.Warehouse, RT.Datalake, RT.Widestore, RT.Streaming. В основе этих решений – распространенные на рынке «классические» технологии: Clickhouse, Kafka, NiFi, Hadoop, Greenplum. В ближайшее время клиентам будет доступен для тестирования прототип сервиса на базе современной архитектуры Lakehouse.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако», сказал: «Проект с TData отличался нестандартными требованиями к сетевой архитектуре и жесткими ограничениями по допустимому времени простоя. Нам удалось найти оптимальное решение, которое не только полностью решило текущие задачи клиента, но и заложило надежный фундамент для его дальнейшего роста. Особенно ценно, что наше облако помогает партнерам выходить за рамки операционной надежности и достигать стратегических целей развития».

Станислав Лазуков, генеральный директор компании TData, сказал: «Сотрудничество с “Турбо Облако” решает две главные задачи: обеспечение отказоустойчивости инфраструктуры и создание среды для быстрой разработки инновационных продуктов. Благодаря гибкости платформы и поддержке команды провайдера мы теперь можем предложить нашим B2B-клиентам готовые тестовые зоны. Важно, что мы работаем в единой экосистеме коммерческого ИТ-кластера “Ростелекома” — это открывает дополнительные возможности для масштабирования нашего бизнеса».

