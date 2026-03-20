POC-600 от Neousys («Неосис»): новинка в каталоге Corson

В каталоге Corson появился ультракомпактный безвентиляторный встраиваемый компьютер POC-600 от Neousys («Неосис»). Об этом CNews сообщили представители Corson

POC-600 — безвентиляторный компьютер от Neousys («Неосис») на базе процессора Intel Atom x7425E (4 ядра, TDP 12 Вт, до 16 ГБ DDR5). Производительность процессора и пропускная способности памяти в 1,5 раза выше, чем у предыдущих моделей. Это решение для развертывания промышленных периферийных систем нового поколения.

Доступно три Ethernet-порта 2,5 Гбит/с, возможность подключения двух портов PoE+ для камер или датчиков. Дополнительно – два выхода HDMI 1.4b с поддержкой разрешения 3840x2160, четыре порта USB 3.2 с винтовым креплением, один программно-управляемый порт RS-232/422/485 и порты RS-232 или RS-422/485. Для хранения данных предусмотрен M.2 2280 SATA, поддерживает интерфейс MezIO от Neousys («Неосис») для специализированных функций, например, изолированного DIO, управления зажиганием или подключения беспроводных модулей.

POC-600 подходит для систем машинного зрения, требующих подключения нескольких высокоскоростных камер, а также для интеллектуальных транспортных систем, которым необходима надежная сеть PoE+. Благодаря малому форм-фактору POC‑600 модернизирует существующие промышленные системы. Монтаж на DIN‑рейку позволяет устанавливать устройство в промышленных шкафах и ограниченных пространствах, создавая решения для автоматизации нового поколения.

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

