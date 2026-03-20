«МегаФон» предложил абонентам оплачивать связь близких с мобильного счета

Клиентам «МегаФона» будет проще заботиться о родных людях — теперь пополнение их баланса стало доступно с мобильного счета в Личном кабинете. Средства можно перевести абоненту как «МегаФона», так и другого оператора связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Клиентам «МегаФона» будет проще заботиться о родных людях — теперь пополнение их баланса стало доступно с мобильного счета в Личном кабинете. Средства можно перевести абоненту как «МегаФона», так и другого оператора связи.

Согласно собственному опросу клиентов оператора, более половины из них регулярно оплачивают связь за своих близких (53%), еще 29% делают это иногда. Большинство оплачивают связь детям (57%) и родителям (28%). При этом некоторые опрошенные признались, что забывают пополнять баланс родных — таких оказалось 62%.

Услуга «Плати за близких» уже доступна всем клиентам, подключить ее можно без оплаты в Личном кабинете и добавить в список до пяти абонентов. Если это клиент другого оператора, то каждые 30 дней баланс его номера будет без комиссии пополняться на нужную сумму.

«Сегодня как никогда важно быть на связи, но некоторые контакты наших абонентов не всегда являются клиентами «МегаФона». Мы больше не делим абонентов на “своих” и “чужих” — забота о близких и их балансе не должны заканчиваться внутри одного оператора. Даже если родные или друзья наших клиентов пользуются услугами другой компании, у них теперь будет возможность оплатить им мобильную связь со счета «МегаФона» и продолжать общение», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Если клиент пополняет счет абонента «МегаФона», это происходит по принципу «умного» платежа: как только на балансе близкого человека не останется денег для регулярных списаний, он будет оплачен на нужную сумму. Если баланс станет отрицательным — то с мобильного счета владельца списка на него поступит 20 руб. на непредвиденные траты. При этом владелец счета сможет также устанавливать лимит, выше которого с его баланса не спишутся средства.