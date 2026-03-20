Mах открыл возможности для автоматизации бизнеса всем российским предпринимателям

Более 8 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получили возможность интегрировать бизнес в национальный мессенджер через платформу для партнеров Mах. С помощью инструментов платформы компании смогут автоматизировать работу с клиентами, расширить аудиторию и повысить узнаваемость бренда. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Присоединившиеся к платформе партнеры получают возможность: автоматизировать работу с клиентами и снизить нагрузку на поддержку с помощью чат-ботов, запустить онлайн-витрину или веб-сайт компании для прямых продаж с помощью мини-приложений, интегрировать в свой бизнес Цифровой ID для удобства подтверждения возраста и проверки льготного статуса клиента при продаже товаров, создать собственный канал для публикации контента, связанного с компанией, для повышения узнаваемости бренда, использовать более 30 готовых интеграций с CRM и чат-бот платформами.

Mах открыл платформу для партнеров 23 октября 2025 г. На первых этапах присоединиться к платформе смогли зарегистрированные в России компании, которые разместили приложение в RuStore или зарегистрировались на платформе МСП.РФ.

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

