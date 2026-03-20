Каждый второй россиянин имеет опыт работы в ритейле или готов попробовать — «Авито Работа»

«Авито Работа» провела опрос среди 10 тыс. жителей России, чтобы выяснить, как россияне относятся к работе в розничной торговле и какие преимущества в ней видят. Результаты показали: 50% россиян либо уже имеют опыт работы в ритейле, либо рассматривают ее как возможный вариант, причем 9% россиян работают в розничной торговле прямо сейчас. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

При этом женщины заметно чаще мужчин представлены в отрасли: 11% женщин работают в ритейле сейчас (против 8% мужчин), а доля тех, кто работал в прошлом, составляет 25% среди женщин и 18% среди мужчин. Молодежь 18–24 лет при этом наиболее заинтересована попробовать работу в ритейле — об этом заявили 18% респондентов этого возраста (против 12% в среднем).

Среди наиболее важных преимуществ работы в розничной торговле россияне чаще всего называют близость к дому (28%), гибкий график (27%) и своевременную и гарантированную оплату труда (22%). Несколько реже упоминаются быстрый вход в профессию без опыта (20%) и общение с людьми в динамичной среде (18%). Еще часть респондентов назвали в качестве плюсов работы в отрасли возможность получать дополнительный доход (17%) и стабильность (17%).

Женщины значимо чаще мужчин ценят близость к дому (31% против 25%) и гибкий график (30% против 23%) — факторы, которые позволяют совмещать работу с семейными обязанностями.

«Ритейл остается одной из самых доступных отраслей для входа в профессию, и многие специалисты начинают карьеру именно здесь. Сотрудники отрасли особенно ценят такие преимущества своей работы, как своевременную и гарантированную оплату труда (35%), близость к дому (34%), гибкий график (32%), а также общение с людьми (27%) и стабильность (27%)», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

«Результаты исследования подтверждают, что ритейл очень популярен среди соискателей: почти половина россиян либо уже работала в этой сфере, либо готова попробовать себя в ней. Для сравнения, попробовать себя в футболе или хоккее успели гораздо меньше людей. Именно поэтому Национальный чемпионат розничных профессий пользуется такой популярностью: он отражает высокий интерес к сфере ритейла и привлекает широкий круг участников. Профессиональные соревнования помогают развивать отрасль, повышать квалификацию сотрудников и улучшать качество сервиса в магазинах, особенно среди массовых профессий — продавцов, кассиров, операторов КСО и консультантов», — сказал Алексей Филатов, основатель Академии ритейла.

