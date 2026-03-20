Банк «Русский Стандарт»: доля бесконтактных платежей смартфонами в офлайне выросла до 44%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности бесконтактных платежей смартфонами у россиян. По данным эквайринговой сети банка, их доля в офлайне растет. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Банк изучил статистику бесконтактных платежей смартфонами в офлайне в 2025 г. Сюда вошли платежи по универсальному QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью платежных сервисов СБПэй и Mir Pay.

По данным эквайринговой сети банка (одна из крупнейших по величине в России) растет доля бесконтактных платежей смартфонами в общем количестве офлайн-покупок. Так, по итогам 2025 г. она достигла 44% по количеству платежей (годом ранее – 42%) и до 38% по сумме платежей (37% – в 2024 г.).

Активное развитие российских сервисов бесконтактных платежей заметно сказывается на особенностях платежного поведения россиян. Так, банк «Русский Стандарт» продолжает отмечать тренд на рост доли бесконтактных оплат смартфонами в общем количестве офлайн-покупок.

При этом классические платежи по пластиковым банковским картам в офлайне традиционно лидируют. Тем не менее их доля по количеству здесь снижается на фоне роста популярности бесконтактных платежей смартфонами – до 56% в 2025 г. с 58% в 2024 г. По сумме аналогичная доля снизилась до 62% с 63% в 2024 г.

В 2025 г. россияне совершать покупки бесконтактными платежами смартфонами чаще и на более высокие средние чеки. Так, согласно статистике банка, средняя сумма такого платежа в минувшем году – 1 385 руб. Годом ранее она была 1 142 руб.

При этом средний чек покупки по карте в 2025 г. вырос до 1 734 руб. с 1 421 руб. годом ранее.

Методология: в рамках исследования в эквайринговой сети Банка «Русский Стандарт» в офлайне были изучены бесконтактные платежи по универсальному QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, с помощью платежных сервисов СБПэй и Mir Pay, а также карточные платежи в 2025 и 2024 гг.