«Авито Услуги» и «Авито Подработка»: спрос на капитальный ремонт фасадов частных домов вырос в 2,5 раза за год

С наступлением весны владельцы загородной недвижимости традиционно начинают готовить участки и дома к новому сезону. Эксперты «Авито Услуг» проанализировали, как изменился спрос на услуги, связанные весенними работами в саду и доме в период с 1 февраля по 10 марта 2026 г. по сравнению с аналогичным 2025 г. А эксперты «Авито Подработки» выяснили, каких специалистов для выполнения этих задач чаще всего искали. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Услуг», заметнее всего вырос интерес к капитальным строительным и фасадным работам на загородных участках. Спрос на капитальный ремонт фасада увеличился в 2,5 раза, а на восстановление и замену облицовки — в 2,4 раза.

Повышенное внимание владельцев домов к состоянию конструкций подтверждает рост спроса на сопутствующие ремонтные работы. Так, услуги по шпаклевке оконных и дверных откосов стали востребованнее на 79%, а ремонт трещин методом расшивки и шпатлевки — на 76%.

Спрос на ряд отделочных работ также вырос. Количество запросов на штукатурку откосов увеличилось на 75%, на шпатлевку фасада — на 66%, на штукатурку фасада — на 56%. Почти вдвое чаще пользователи стали искать комплексные работы по зачистке стен и оштукатуриванию (+98%). Также вырос интерес к цементной затирке швов (+48%), облицовке ступеней плиткой (+20%) и реставрации плитки (+11%).

Параллельно растет спрос и на подготовку самих участков. Так, услуги по дискованию почвы (метод обработки земли с помощью дисковых борон или лущильников) стали востребованнее на 32%, вспашка земли — на 17%. Даже специализированные работы, такие как укрепление склонов, показали рост на 5% за указанный период.

«Помимо ремонтных работ пользователи также ищут услуги по строительству отдельных объектов на участке. Например, спрос на строительство гаражей вырос на 21%, а на возведение террас — на 17%. Эти работы часто становятся частью комплексного обустройства загородной недвижимости», — сказала Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».

Растущий спрос со стороны заказчиков формирует запрос и на рынке частичной занятости. По данным «Авито Подработки», заметно чаще искали временных исполнителей на позиции строителей и ремонтников: с 1 февраля по 10 марта подработку им предлагали в 2,2 раза чаще (+123% год к году). Специалисты занимаются отделкой, фасадными работами, штукатуркой и восстановлением конструкций, а весной делают упор на капитальный ремонт фасадов, подготовку оконных и дверных откосов, а также облицовку и шпаклевку.

Более чем на треть чаще (+36%) заказчики привлекали на подработку клинеров и помощников по хозяйству — специалистов, которые помогают привести в порядок участок после зимы и подготовить его к весенне-летнему сезону.

«Подготовка участка к сезону — важная и неотъемлемая часть жизни каждого дачника. Весной традиционно растет спрос на временных специалистов, готовых помочь с благоустройством территорий и сезонными активностями. При этом активизируются и сами исполнители: так, количество откликов на варианты подработки в сфере архитектуры и дизайна увеличилось в 2,6 раза (+166% год к году). Такая занятость становится удобным решением для тех, кто желает увеличить совокупный доход, подрабатывая в свободное время и в удобном для себя месте», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».