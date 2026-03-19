Южноуральцам стал доступен бесплатный Wi-Fi в салонах связи МТС

МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi во флагманских салонах собственной розничной сети в Челябинске, Миассе и Сатке.

Сеть бесплатного Wi-Fi от МТС открыта для всех желающих — подключиться к ней могут абоненты любых операторов. Точки доступа расположены в ключевых салонах связи МТС в региональной столице по адресам ул. Кирова, д. 11, ул. Степана Разина, д. 9, и на Краснопольском пр., д. 17Б. Дополнительно МТС развернула бесплатный Wi-Fi в салонах, расположенных в горнозаводской зоне региона – Миассе и Сатке.

Для подключения к сети достаточно пройти простую авторизацию по номеру телефона. Доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с позволяет южноуральцам и гостям региона решать срочные вопросы вне зависимости от внешних обстоятельств – вызывать такси и пользоваться онлайн-банкингом, а также другими привычными онлайн-сервисами.

«Мы постоянно работаем над созданием комфортной городской среды на Южном Урале, используя доступные нам инструменты – телеком-инфраструктуру и ИТ-решения. Обеспечение стабильной передачи данный и подключение к онлайн-ресурсам стало одним из приоритетных направлений. Мы не только расширяем покрытие сотовой связью по всей Челябинской области и подключаем многоквартирные дома к фиксированной сети, но и запускаем в наших салонах точки Wi-Fi. Они уже доступны в городах на западе региона – Сатке и Миассе, а также в ключевых локациях Челябинска, например, вблизи железнодорожного вокзала», — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.