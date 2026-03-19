«Яндекс» расширяет проект по ИИ в дипломах до 20 вузов и открывает доступ к его материалам

«Яндекс» масштабирует совместный с факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ проект по применению ИИ в дипломах. В этом году в нем примут участие 20 вузов — почти вдвое больше, чем в 2025 г. На проекте студенты и научные руководители учатся использовать нейросети в процессе обучения и ведения исследований. Помимо расширения списка партнеров, «Яндекс» запустил бесплатный онлайн-курс по применению ИИ в обучении. Он создан на основе опыта, накопленного за время действия проекта, и открыт для всех желающих. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Программа курса разделена на два трека — для студентов и для преподавателей. Студенты научатся применять ИИ на всех этапах работы над дипломами и другими учебными проектами. Вместе с ИИ они будут искать и анализировать источники для исследовательской работы, формулировать гипотезы, проверять достоверность информации, оформлять библиографию и готовиться к защите.

У преподавателей отдельный блок курса посвящён тому, как сопровождать студентов, которые используют ИИ в своих курсовых и дипломных работах: оценивать, корректно ли учащиеся применяют нейросети, выявлять сгенерированный контент и задавать критерии оценки для работ, выполненных с помощью ИИ.

«ИИ как технология дает возможность по-новому взглянуть на образовательный процесс: персонализацию обучения и наставничество, работу с обратной связью, оценку и диагностику результатов студентов. Одновременно с этим возникают и новые вопросы в плоскостях дидактики, административной работы и использования технологий. Наша задача — вместе с университетами выстроить такую образовательную модель, которая позволит максимально органично встроить ИИ-технологии в вузы и повысить компетенции преподавательского состава и студентов», — сказал Кирилл Баранников, руководитель направления стратегического развития высшего образования в «Яндекс Образовании».

Участники курса узнают, как пользоваться ИИ для образовательных и исследовательских задач, и научатся работать с ним результативно и этично. В модуле о применении технологии они изучат, как корректно планировать и описывать использование ИИ в курсовых и дипломных проектах, определять цели и применимость разных ИИ-инструментов для исследований. Это позволит интегрировать ИИ в образовательный процесс прозрачно и понятно для всех участников.